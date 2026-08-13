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DRKY: VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF

21.50 USD 0.10 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRKY汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点21.50和高点21.78进行交易。

关注VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DRKY股票今天的价格是多少？

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF股票今天的定价为21.50。它在21.50 - 21.78范围内交易，昨天的收盘价为21.60，交易量达到15。DRKY的实时价格图表显示了这些更新。

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF股票是否支付股息？

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF目前的价值为21.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.81%和USD。实时查看图表以跟踪DRKY走势。

如何购买DRKY股票？

您可以以21.50的当前价格购买VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF股票。订单通常设置在21.50或21.80附近，而15和-0.56%显示市场活动。立即关注DRKY的实时图表更新。

如何投资DRKY股票？

投资VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF需要考虑年度范围18.21 - 22.56和当前价格21.50。许多人在以21.50或21.80下订单之前，会比较9.47%和。实时查看DRKY价格图表，了解每日变化。

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF的最高价格是22.56。在18.21 - 22.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF的绩效。

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF股票的最低价格是多少？

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF（DRKY）的最低价格为18.21。将其与当前的21.50和18.21 - 22.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRKY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRKY股票是什么时候拆分的？

VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.60和6.81%中可见。

日范围
21.50 21.78
年范围
18.21 22.56
前一天收盘价
21.60
开盘价
21.62
卖价
21.50
买价
21.80
最低价
21.50
最高价
21.78
交易量
15
日变化
-0.46%
月变化
9.47%
6个月变化
7.72%
年变化
6.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%