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DRES: GMO Domestic Resilience ETF

31.64 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DRES за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.64, а максимальная — 31.64.

Следите за динамикой GMO Domestic Resilience ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRES сегодня?

GMO Domestic Resilience ETF (DRES) сегодня оценивается на уровне 31.64. Инструмент торгуется в пределах 31.64 - 31.64, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO Domestic Resilience ETF?

GMO Domestic Resilience ETF в настоящее время оценивается в 31.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.56% и USD. Отслеживайте движения DRES на графике в реальном времени.

Как купить акции DRES?

Вы можете купить акции GMO Domestic Resilience ETF (DRES) по текущей цене 31.64. Ордера обычно размещаются около 31.64 или 31.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRES?

Инвестирование в GMO Domestic Resilience ETF предполагает учет годового диапазона 23.89 - 31.81 и текущей цены 31.64. Многие сравнивают 0.86% и 7.29% перед размещением ордеров на 31.64 или 31.94. Изучайте ежедневные изменения цены DRES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GMO Domestic Resilience ETF?

Самая высокая цена GMO Domestic Resilience ETF (DRES) за последний год составила 31.81. Акции заметно колебались в пределах 23.89 - 31.81, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO Domestic Resilience ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GMO Domestic Resilience ETF?

Самая низкая цена GMO Domestic Resilience ETF (DRES) за год составила 23.89. Сравнение с текущими 31.64 и 23.89 - 31.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRES?

В прошлом GMO Domestic Resilience ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 26.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.64 31.64
Годовой диапазон
23.89 31.81
Предыдущее закрытие
31.61
Open
31.64
Bid
31.64
Ask
31.94
Low
31.64
High
31.64
Объем
1
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.86%
6-месячное изменение
7.29%
Годовое изменение
26.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%