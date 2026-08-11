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DRES: GMO Domestic Resilience ETF
Курс DRES за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.64, а максимальная — 31.64.
Следите за динамикой GMO Domestic Resilience ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRES сегодня?
GMO Domestic Resilience ETF (DRES) сегодня оценивается на уровне 31.64. Инструмент торгуется в пределах 31.64 - 31.64, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GMO Domestic Resilience ETF?
GMO Domestic Resilience ETF в настоящее время оценивается в 31.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.56% и USD. Отслеживайте движения DRES на графике в реальном времени.
Как купить акции DRES?
Вы можете купить акции GMO Domestic Resilience ETF (DRES) по текущей цене 31.64. Ордера обычно размещаются около 31.64 или 31.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRES?
Инвестирование в GMO Domestic Resilience ETF предполагает учет годового диапазона 23.89 - 31.81 и текущей цены 31.64. Многие сравнивают 0.86% и 7.29% перед размещением ордеров на 31.64 или 31.94. Изучайте ежедневные изменения цены DRES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GMO Domestic Resilience ETF?
Самая высокая цена GMO Domestic Resilience ETF (DRES) за последний год составила 31.81. Акции заметно колебались в пределах 23.89 - 31.81, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GMO Domestic Resilience ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GMO Domestic Resilience ETF?
Самая низкая цена GMO Domestic Resilience ETF (DRES) за год составила 23.89. Сравнение с текущими 31.64 и 23.89 - 31.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRES?
В прошлом GMO Domestic Resilience ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 26.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.61
- Open
- 31.64
- Bid
- 31.64
- Ask
- 31.94
- Low
- 31.64
- High
- 31.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.86%
- 6-месячное изменение
- 7.29%
- Годовое изменение
- 26.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%