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DRES: GMO Domestic Resilience ETF

31.66 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRES汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.66和高点31.66进行交易。

关注GMO Domestic Resilience ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DRES股票今天的价格是多少？

GMO Domestic Resilience ETF股票今天的定价为31.66。它在31.66 - 31.66范围内交易，昨天的收盘价为31.64，交易量达到1。DRES的实时价格图表显示了这些更新。

GMO Domestic Resilience ETF股票是否支付股息？

GMO Domestic Resilience ETF目前的价值为31.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.64%和USD。实时查看图表以跟踪DRES走势。

如何购买DRES股票？

您可以以31.66的当前价格购买GMO Domestic Resilience ETF股票。订单通常设置在31.66或31.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DRES的实时图表更新。

如何投资DRES股票？

投资GMO Domestic Resilience ETF需要考虑年度范围23.89 - 31.81和当前价格31.66。许多人在以31.66或31.96下订单之前，会比较0.92%和。实时查看DRES价格图表，了解每日变化。

GMO Domestic Resilience ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GMO Domestic Resilience ETF的最高价格是31.81。在23.89 - 31.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Domestic Resilience ETF的绩效。

GMO Domestic Resilience ETF股票的最低价格是多少？

GMO Domestic Resilience ETF（DRES）的最低价格为23.89。将其与当前的31.66和23.89 - 31.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRES股票是什么时候拆分的？

GMO Domestic Resilience ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.64和26.64%中可见。

日范围
31.66 31.66
年范围
23.89 31.81
前一天收盘价
31.64
开盘价
31.66
卖价
31.66
买价
31.96
最低价
31.66
最高价
31.66
交易量
1
日变化
0.06%
月变化
0.92%
6个月变化
7.36%
年变化
26.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%