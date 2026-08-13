DRES: GMO Domestic Resilience ETF
今日DRES汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.66和高点31.66进行交易。
关注GMO Domestic Resilience ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DRES股票今天的价格是多少？
GMO Domestic Resilience ETF股票今天的定价为31.66。它在31.66 - 31.66范围内交易，昨天的收盘价为31.64，交易量达到1。DRES的实时价格图表显示了这些更新。
GMO Domestic Resilience ETF股票是否支付股息？
GMO Domestic Resilience ETF目前的价值为31.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.64%和USD。实时查看图表以跟踪DRES走势。
如何购买DRES股票？
您可以以31.66的当前价格购买GMO Domestic Resilience ETF股票。订单通常设置在31.66或31.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DRES的实时图表更新。
如何投资DRES股票？
投资GMO Domestic Resilience ETF需要考虑年度范围23.89 - 31.81和当前价格31.66。许多人在以31.66或31.96下订单之前，会比较0.92%和。实时查看DRES价格图表，了解每日变化。
GMO Domestic Resilience ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GMO Domestic Resilience ETF的最高价格是31.81。在23.89 - 31.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Domestic Resilience ETF的绩效。
GMO Domestic Resilience ETF股票的最低价格是多少？
GMO Domestic Resilience ETF（DRES）的最低价格为23.89。将其与当前的31.66和23.89 - 31.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRES股票是什么时候拆分的？
GMO Domestic Resilience ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.64和26.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.64
- 开盘价
- 31.66
- 卖价
- 31.66
- 买价
- 31.96
- 最低价
- 31.66
- 最高价
- 31.66
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- 7.36%
- 年变化
- 26.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%