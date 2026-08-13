DRES股票今天的价格是多少？ GMO Domestic Resilience ETF股票今天的定价为31.66。它在31.66 - 31.66范围内交易，昨天的收盘价为31.64，交易量达到1。DRES的实时价格图表显示了这些更新。

GMO Domestic Resilience ETF股票是否支付股息？ GMO Domestic Resilience ETF目前的价值为31.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注26.64%和USD。实时查看图表以跟踪DRES走势。

如何购买DRES股票？ 您可以以31.66的当前价格购买GMO Domestic Resilience ETF股票。订单通常设置在31.66或31.96附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DRES的实时图表更新。

如何投资DRES股票？ 投资GMO Domestic Resilience ETF需要考虑年度范围23.89 - 31.81和当前价格31.66。许多人在以31.66或31.96下订单之前，会比较0.92%和。实时查看DRES价格图表，了解每日变化。

GMO Domestic Resilience ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，GMO Domestic Resilience ETF的最高价格是31.81。在23.89 - 31.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GMO Domestic Resilience ETF的绩效。

GMO Domestic Resilience ETF股票的最低价格是多少？ GMO Domestic Resilience ETF（DRES）的最低价格为23.89。将其与当前的31.66和23.89 - 31.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。