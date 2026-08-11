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DRAY: Macondray Capital Acquisition Corp. I

14.80 USD 0.06 (0.40%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DRAY за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.62, а максимальная — 15.16.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DRAY сегодня?

Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) сегодня оценивается на уровне 14.80. Инструмент торгуется в пределах 14.62 - 15.16, вчерашнее закрытие составило 14.86, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macondray Capital Acquisition Corp. I?

Macondray Capital Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 14.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.97% и USD. Отслеживайте движения DRAY на графике в реальном времени.

Как купить акции DRAY?

Вы можете купить акции Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) по текущей цене 14.80. Ордера обычно размещаются около 14.80 или 15.10, тогда как 10 и 1.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DRAY?

Инвестирование в Macondray Capital Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 13.30 - 53.57 и текущей цены 14.80. Многие сравнивают 1.51% и -26.81% перед размещением ордеров на 14.80 или 15.10. Изучайте ежедневные изменения цены DRAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Macondray Capital Acquisition Corp. I?

Самая высокая цена Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) за последний год составила 53.57. Акции заметно колебались в пределах 13.30 - 53.57, сравнение с 14.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macondray Capital Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Macondray Capital Acquisition Corp. I?

Самая низкая цена Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) за год составила 13.30. Сравнение с текущими 14.80 и 13.30 - 53.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DRAY?

В прошлом Macondray Capital Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.86 и -71.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.62 15.16
Годовой диапазон
13.30 53.57
Предыдущее закрытие
14.86
Open
14.62
Bid
14.80
Ask
15.10
Low
14.62
High
15.16
Объем
10
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
1.51%
6-месячное изменение
-26.81%
Годовое изменение
-71.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%