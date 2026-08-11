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DRAY: Macondray Capital Acquisition Corp. I
Курс DRAY за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.62, а максимальная — 15.16.
Следите за динамикой Macondray Capital Acquisition Corp. I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DRAY сегодня?
Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) сегодня оценивается на уровне 14.80. Инструмент торгуется в пределах 14.62 - 15.16, вчерашнее закрытие составило 14.86, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DRAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Macondray Capital Acquisition Corp. I?
Macondray Capital Acquisition Corp. I в настоящее время оценивается в 14.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -71.97% и USD. Отслеживайте движения DRAY на графике в реальном времени.
Как купить акции DRAY?
Вы можете купить акции Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) по текущей цене 14.80. Ордера обычно размещаются около 14.80 или 15.10, тогда как 10 и 1.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DRAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DRAY?
Инвестирование в Macondray Capital Acquisition Corp. I предполагает учет годового диапазона 13.30 - 53.57 и текущей цены 14.80. Многие сравнивают 1.51% и -26.81% перед размещением ордеров на 14.80 или 15.10. Изучайте ежедневные изменения цены DRAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Macondray Capital Acquisition Corp. I?
Самая высокая цена Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) за последний год составила 53.57. Акции заметно колебались в пределах 13.30 - 53.57, сравнение с 14.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Macondray Capital Acquisition Corp. I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Macondray Capital Acquisition Corp. I?
Самая низкая цена Macondray Capital Acquisition Corp. I (DRAY) за год составила 13.30. Сравнение с текущими 14.80 и 13.30 - 53.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DRAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DRAY?
В прошлом Macondray Capital Acquisition Corp. I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.86 и -71.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.86
- Open
- 14.62
- Bid
- 14.80
- Ask
- 15.10
- Low
- 14.62
- High
- 15.16
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- -26.81%
- Годовое изменение
- -71.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%