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DRAY: Macondray Capital Acquisition Corp. I

15.30 USD 0.50 (3.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DRAY汇率已更改3.38%。当日，交易品种以低点15.14和高点15.33进行交易。

关注Macondray Capital Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DRAY股票今天的价格是多少？

Macondray Capital Acquisition Corp. I股票今天的定价为15.30。它在15.14 - 15.33范围内交易，昨天的收盘价为14.80，交易量达到78。DRAY的实时价格图表显示了这些更新。

Macondray Capital Acquisition Corp. I股票是否支付股息？

Macondray Capital Acquisition Corp. I目前的价值为15.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.02%和USD。实时查看图表以跟踪DRAY走势。

如何购买DRAY股票？

您可以以15.30的当前价格购买Macondray Capital Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在15.30或15.60附近，而78和1.06%显示市场活动。立即关注DRAY的实时图表更新。

如何投资DRAY股票？

投资Macondray Capital Acquisition Corp. I需要考虑年度范围13.30 - 53.57和当前价格15.30。许多人在以15.30或15.60下订单之前，会比较4.94%和。实时查看DRAY价格图表，了解每日变化。

Macondray Capital Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Macondray Capital Acquisition Corp. I的最高价格是53.57。在13.30 - 53.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macondray Capital Acquisition Corp. I的绩效。

Macondray Capital Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？

Macondray Capital Acquisition Corp. I（DRAY）的最低价格为13.30。将其与当前的15.30和13.30 - 53.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DRAY股票是什么时候拆分的？

Macondray Capital Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.80和-71.02%中可见。

日范围
15.14 15.33
年范围
13.30 53.57
前一天收盘价
14.80
开盘价
15.14
卖价
15.30
买价
15.60
最低价
15.14
最高价
15.33
交易量
78
日变化
3.38%
月变化
4.94%
6个月变化
-24.33%
年变化
-71.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%