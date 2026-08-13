DRAY: Macondray Capital Acquisition Corp. I
今日DRAY汇率已更改3.38%。当日，交易品种以低点15.14和高点15.33进行交易。
关注Macondray Capital Acquisition Corp. I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DRAY股票今天的价格是多少？
Macondray Capital Acquisition Corp. I股票今天的定价为15.30。它在15.14 - 15.33范围内交易，昨天的收盘价为14.80，交易量达到78。DRAY的实时价格图表显示了这些更新。
Macondray Capital Acquisition Corp. I股票是否支付股息？
Macondray Capital Acquisition Corp. I目前的价值为15.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-71.02%和USD。实时查看图表以跟踪DRAY走势。
如何购买DRAY股票？
您可以以15.30的当前价格购买Macondray Capital Acquisition Corp. I股票。订单通常设置在15.30或15.60附近，而78和1.06%显示市场活动。立即关注DRAY的实时图表更新。
如何投资DRAY股票？
投资Macondray Capital Acquisition Corp. I需要考虑年度范围13.30 - 53.57和当前价格15.30。许多人在以15.30或15.60下订单之前，会比较4.94%和。实时查看DRAY价格图表，了解每日变化。
Macondray Capital Acquisition Corp. I股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Macondray Capital Acquisition Corp. I的最高价格是53.57。在13.30 - 53.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Macondray Capital Acquisition Corp. I的绩效。
Macondray Capital Acquisition Corp. I股票的最低价格是多少？
Macondray Capital Acquisition Corp. I（DRAY）的最低价格为13.30。将其与当前的15.30和13.30 - 53.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DRAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DRAY股票是什么时候拆分的？
Macondray Capital Acquisition Corp. I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.80和-71.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.80
- 开盘价
- 15.14
- 卖价
- 15.30
- 买价
- 15.60
- 最低价
- 15.14
- 最高价
- 15.33
- 交易量
- 78
- 日变化
- 3.38%
- 月变化
- 4.94%
- 6个月变化
- -24.33%
- 年变化
- -71.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%