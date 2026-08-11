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DLNV: FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
Курс DLNV за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.48, а максимальная — 33.48.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLNV сегодня?
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) сегодня оценивается на уровне 33.48. Инструмент торгуется в пределах 33.48 - 33.48, вчерашнее закрытие составило 33.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLNV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November?
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 33.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.48% и USD. Отслеживайте движения DLNV на графике в реальном времени.
Как купить акции DLNV?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) по текущей цене 33.48. Ордера обычно размещаются около 33.48 или 33.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLNV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLNV?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 29.95 - 33.48 и текущей цены 33.48. Многие сравнивают 0.57% и 6.83% перед размещением ордеров на 33.48 или 33.78. Изучайте ежедневные изменения цены DLNV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) за последний год составила 33.48. Акции заметно колебались в пределах 29.95 - 33.48, сравнение с 33.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) за год составила 29.95. Сравнение с текущими 33.48 и 29.95 - 33.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLNV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLNV?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.45 и 9.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.45
- Open
- 33.48
- Bid
- 33.48
- Ask
- 33.78
- Low
- 33.48
- High
- 33.48
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- 6.83%
- Годовое изменение
- 9.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%