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DLNV: FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November

33.48 USD 0.03 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DLNV за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.48, а максимальная — 33.48.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLNV сегодня?

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) сегодня оценивается на уровне 33.48. Инструмент торгуется в пределах 33.48 - 33.48, вчерашнее закрытие составило 33.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLNV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November?

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 33.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.48% и USD. Отслеживайте движения DLNV на графике в реальном времени.

Как купить акции DLNV?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) по текущей цене 33.48. Ордера обычно размещаются около 33.48 или 33.78, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLNV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLNV?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 29.95 - 33.48 и текущей цены 33.48. Многие сравнивают 0.57% и 6.83% перед размещением ордеров на 33.48 или 33.78. Изучайте ежедневные изменения цены DLNV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) за последний год составила 33.48. Акции заметно колебались в пределах 29.95 - 33.48, сравнение с 33.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) за год составила 29.95. Сравнение с текущими 33.48 и 29.95 - 33.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLNV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLNV?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.45 и 9.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.48 33.48
Годовой диапазон
29.95 33.48
Предыдущее закрытие
33.45
Open
33.48
Bid
33.48
Ask
33.78
Low
33.48
High
33.48
Объем
1
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
6.83%
Годовое изменение
9.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%