DLNV: FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
今日DLNV汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点33.48和高点33.48进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DLNV股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票今天的定价为33.48。它在33.48 - 33.48范围内交易，昨天的收盘价为33.45，交易量达到1。DLNV的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November目前的价值为33.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.48%和USD。实时查看图表以跟踪DLNV走势。
如何购买DLNV股票？
您可以以33.48的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票。订单通常设置在33.48或33.78附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DLNV的实时图表更新。
如何投资DLNV股票？
投资FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November需要考虑年度范围29.95 - 33.48和当前价格33.48。许多人在以33.48或33.78下订单之前，会比较0.57%和。实时查看DLNV价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November的最高价格是33.48。在29.95 - 33.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November的绩效。
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November（DLNV）的最低价格为29.95。将其与当前的33.48和29.95 - 33.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DLNV股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.45和9.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.45
- 开盘价
- 33.48
- 卖价
- 33.48
- 买价
- 33.78
- 最低价
- 33.48
- 最高价
- 33.48
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- 6.83%
- 年变化
- 9.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%