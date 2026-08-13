DLNV股票今天的价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票今天的定价为33.48。它在33.48 - 33.48范围内交易，昨天的收盘价为33.45，交易量达到1。DLNV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票是否支付股息？ FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November目前的价值为33.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.48%和USD。实时查看图表以跟踪DLNV走势。

如何购买DLNV股票？ 您可以以33.48的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票。订单通常设置在33.48或33.78附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DLNV的实时图表更新。

如何投资DLNV股票？ 投资FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November需要考虑年度范围29.95 - 33.48和当前价格33.48。许多人在以33.48或33.78下订单之前，会比较0.57%和。实时查看DLNV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November的最高价格是33.48。在29.95 - 33.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？ FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November（DLNV）的最低价格为29.95。将其与当前的33.48和29.95 - 33.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。