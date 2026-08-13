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DLNV: FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November

33.48 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DLNV汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点33.48和高点33.48进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

DLNV股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票今天的定价为33.48。它在33.48 - 33.48范围内交易，昨天的收盘价为33.45，交易量达到1。DLNV的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November目前的价值为33.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.48%和USD。实时查看图表以跟踪DLNV走势。

如何购买DLNV股票？

您可以以33.48的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票。订单通常设置在33.48或33.78附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DLNV的实时图表更新。

如何投资DLNV股票？

投资FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November需要考虑年度范围29.95 - 33.48和当前价格33.48。许多人在以33.48或33.78下订单之前，会比较0.57%和。实时查看DLNV价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November的最高价格是33.48。在29.95 - 33.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November的绩效。

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November（DLNV）的最低价格为29.95。将其与当前的33.48和29.95 - 33.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLNV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DLNV股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.45和9.48%中可见。

日范围
33.48 33.48
年范围
29.95 33.48
前一天收盘价
33.45
开盘价
33.48
卖价
33.48
买价
33.78
最低价
33.48
最高价
33.48
交易量
1
日变化
0.09%
月变化
0.57%
6个月变化
6.83%
年变化
9.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%