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DLAG: FT Vest U.S. Equity Dual Direct
Курс DLAG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.49, а максимальная — 33.49.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Dual Direct. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLAG сегодня?
FT Vest U.S. Equity Dual Direct (DLAG) сегодня оценивается на уровне 33.49. Инструмент торгуется в пределах 33.49 - 33.49, вчерашнее закрытие составило 33.52, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Dual Direct?
FT Vest U.S. Equity Dual Direct в настоящее время оценивается в 33.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.16% и USD. Отслеживайте движения DLAG на графике в реальном времени.
Как купить акции DLAG?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Dual Direct (DLAG) по текущей цене 33.49. Ордера обычно размещаются около 33.49 или 33.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLAG?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Dual Direct предполагает учет годового диапазона 28.26 - 33.52 и текущей цены 33.49. Многие сравнивают -0.03% и 7.00% перед размещением ордеров на 33.49 или 33.79. Изучайте ежедневные изменения цены DLAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Dual Direct?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Dual Direct (DLAG) за последний год составила 33.52. Акции заметно колебались в пределах 28.26 - 33.52, сравнение с 33.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Dual Direct на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Dual Direct?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Dual Direct (DLAG) за год составила 28.26. Сравнение с текущими 33.49 и 28.26 - 33.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLAG?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Dual Direct проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.52 и 9.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.52
- Open
- 33.49
- Bid
- 33.49
- Ask
- 33.79
- Low
- 33.49
- High
- 33.49
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 7.00%
- Годовое изменение
- 9.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%