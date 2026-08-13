DLAG: FT Vest U.S. Equity Dual Direct
今日DLAG汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点33.54和高点33.58进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Dual Direct动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
DLAG股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票今天的定价为33.56。它在33.54 - 33.58范围内交易，昨天的收盘价为33.49，交易量达到21。DLAG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Dual Direct目前的价值为33.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.39%和USD。实时查看图表以跟踪DLAG走势。
如何购买DLAG股票？
您可以以33.56的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票。订单通常设置在33.56或33.86附近，而21和0.06%显示市场活动。立即关注DLAG的实时图表更新。
如何投资DLAG股票？
投资FT Vest U.S. Equity Dual Direct需要考虑年度范围28.26 - 33.58和当前价格33.56。许多人在以33.56或33.86下订单之前，会比较0.18%和。实时查看DLAG价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Dual Direct的最高价格是33.58。在28.26 - 33.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Dual Direct的绩效。
FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Dual Direct（DLAG）的最低价格为28.26。将其与当前的33.56和28.26 - 33.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DLAG股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Dual Direct历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.49和9.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.49
- 开盘价
- 33.54
- 卖价
- 33.56
- 买价
- 33.86
- 最低价
- 33.54
- 最高价
- 33.58
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 7.22%
- 年变化
- 9.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%