报价部分
货币 / DLAG
回到股票

DLAG: FT Vest U.S. Equity Dual Direct

33.56 USD 0.07 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DLAG汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点33.54和高点33.58进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Dual Direct动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DLAG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票今天的定价为33.56。它在33.54 - 33.58范围内交易，昨天的收盘价为33.49，交易量达到21。DLAG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Dual Direct目前的价值为33.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.39%和USD。实时查看图表以跟踪DLAG走势。

如何购买DLAG股票？

您可以以33.56的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票。订单通常设置在33.56或33.86附近，而21和0.06%显示市场活动。立即关注DLAG的实时图表更新。

如何投资DLAG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Dual Direct需要考虑年度范围28.26 - 33.58和当前价格33.56。许多人在以33.56或33.86下订单之前，会比较0.18%和。实时查看DLAG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Dual Direct的最高价格是33.58。在28.26 - 33.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Dual Direct的绩效。

FT Vest U.S. Equity Dual Direct股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Dual Direct（DLAG）的最低价格为28.26。将其与当前的33.56和28.26 - 33.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DLAG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Dual Direct历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.49和9.39%中可见。

日范围
33.54 33.58
年范围
28.26 33.58
前一天收盘价
33.49
开盘价
33.54
卖价
33.56
买价
33.86
最低价
33.54
最高价
33.58
交易量
21
日变化
0.21%
月变化
0.18%
6个月变化
7.22%
年变化
9.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%