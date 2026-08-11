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DKI: Darkiris Inc.

4.35 USD 0.68 (18.53%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DKI за сегодня изменился на 18.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 5.32.

Следите за динамикой Darkiris Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DKI сегодня?

Darkiris Inc. (DKI) сегодня оценивается на уровне 4.35. Инструмент торгуется в пределах 3.90 - 5.32, вчерашнее закрытие составило 3.67, а торговый объем достиг 2714. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DKI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Darkiris Inc.?

Darkiris Inc. в настоящее время оценивается в 4.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.30% и USD. Отслеживайте движения DKI на графике в реальном времени.

Как купить акции DKI?

Вы можете купить акции Darkiris Inc. (DKI) по текущей цене 4.35. Ордера обычно размещаются около 4.35 или 4.65, тогда как 2714 и -15.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DKI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DKI?

Инвестирование в Darkiris Inc. предполагает учет годового диапазона 0.28 - 11.80 и текущей цены 4.35. Многие сравнивают 10.69% и 987.50% перед размещением ордеров на 4.35 или 4.65. Изучайте ежедневные изменения цены DKI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Darkiris Inc.?

Самая высокая цена Darkiris Inc. (DKI) за последний год составила 11.80. Акции заметно колебались в пределах 0.28 - 11.80, сравнение с 3.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Darkiris Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Darkiris Inc.?

Самая низкая цена Darkiris Inc. (DKI) за год составила 0.28. Сравнение с текущими 4.35 и 0.28 - 11.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DKI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DKI?

В прошлом Darkiris Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.67 и -46.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.90 5.32
Годовой диапазон
0.28 11.80
Предыдущее закрытие
3.67
Open
5.14
Bid
4.35
Ask
4.65
Low
3.90
High
5.32
Объем
2.714 K
Дневное изменение
18.53%
Месячное изменение
10.69%
6-месячное изменение
987.50%
Годовое изменение
-46.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%