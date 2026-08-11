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DKI: Darkiris Inc.
Курс DKI за сегодня изменился на 18.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 5.32.
Следите за динамикой Darkiris Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DKI сегодня?
Darkiris Inc. (DKI) сегодня оценивается на уровне 4.35. Инструмент торгуется в пределах 3.90 - 5.32, вчерашнее закрытие составило 3.67, а торговый объем достиг 2714. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DKI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Darkiris Inc.?
Darkiris Inc. в настоящее время оценивается в 4.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -46.30% и USD. Отслеживайте движения DKI на графике в реальном времени.
Как купить акции DKI?
Вы можете купить акции Darkiris Inc. (DKI) по текущей цене 4.35. Ордера обычно размещаются около 4.35 или 4.65, тогда как 2714 и -15.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DKI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DKI?
Инвестирование в Darkiris Inc. предполагает учет годового диапазона 0.28 - 11.80 и текущей цены 4.35. Многие сравнивают 10.69% и 987.50% перед размещением ордеров на 4.35 или 4.65. Изучайте ежедневные изменения цены DKI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Darkiris Inc.?
Самая высокая цена Darkiris Inc. (DKI) за последний год составила 11.80. Акции заметно колебались в пределах 0.28 - 11.80, сравнение с 3.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Darkiris Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Darkiris Inc.?
Самая низкая цена Darkiris Inc. (DKI) за год составила 0.28. Сравнение с текущими 4.35 и 0.28 - 11.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DKI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DKI?
В прошлом Darkiris Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.67 и -46.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.67
- Open
- 5.14
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Low
- 3.90
- High
- 5.32
- Объем
- 2.714 K
- Дневное изменение
- 18.53%
- Месячное изменение
- 10.69%
- 6-месячное изменение
- 987.50%
- Годовое изменение
- -46.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%