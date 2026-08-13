DKI: 黑瞳科技
今日DKI汇率已更改-9.89%。当日，交易品种以低点3.66和高点4.23进行交易。
关注黑瞳科技动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
DKI股票今天的价格是多少？
黑瞳科技股票今天的定价为3.92。它在3.66 - 4.23范围内交易，昨天的收盘价为4.35，交易量达到88。DKI的实时价格图表显示了这些更新。
黑瞳科技股票是否支付股息？
黑瞳科技目前的价值为3.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.60%和USD。实时查看图表以跟踪DKI走势。
如何购买DKI股票？
您可以以3.92的当前价格购买黑瞳科技股票。订单通常设置在3.92或4.22附近，而88和0.51%显示市场活动。立即关注DKI的实时图表更新。
如何投资DKI股票？
投资黑瞳科技需要考虑年度范围0.28 - 11.80和当前价格3.92。许多人在以3.92或4.22下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看DKI价格图表，了解每日变化。
黑瞳科技股票的最高价格是多少？
在过去一年中，黑瞳科技的最高价格是11.80。在0.28 - 11.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑瞳科技的绩效。
黑瞳科技股票的最低价格是多少？
黑瞳科技（DKI）的最低价格为0.28。将其与当前的3.92和0.28 - 11.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DKI股票是什么时候拆分的？
黑瞳科技历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.35和-51.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.35
- 开盘价
- 3.90
- 卖价
- 3.92
- 买价
- 4.22
- 最低价
- 3.66
- 最高价
- 4.23
- 交易量
- 88
- 日变化
- -9.89%
- 月变化
- -0.25%
- 6个月变化
- 880.00%
- 年变化
- -51.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%