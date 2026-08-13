报价部分
货币 / DKI
回到股票

DKI: 黑瞳科技

3.92 USD 0.43 (9.89%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DKI汇率已更改-9.89%。当日，交易品种以低点3.66和高点4.23进行交易。

关注黑瞳科技动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DKI股票今天的价格是多少？

黑瞳科技股票今天的定价为3.92。它在3.66 - 4.23范围内交易，昨天的收盘价为4.35，交易量达到88。DKI的实时价格图表显示了这些更新。

黑瞳科技股票是否支付股息？

黑瞳科技目前的价值为3.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-51.60%和USD。实时查看图表以跟踪DKI走势。

如何购买DKI股票？

您可以以3.92的当前价格购买黑瞳科技股票。订单通常设置在3.92或4.22附近，而88和0.51%显示市场活动。立即关注DKI的实时图表更新。

如何投资DKI股票？

投资黑瞳科技需要考虑年度范围0.28 - 11.80和当前价格3.92。许多人在以3.92或4.22下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看DKI价格图表，了解每日变化。

黑瞳科技股票的最高价格是多少？

在过去一年中，黑瞳科技的最高价格是11.80。在0.28 - 11.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪黑瞳科技的绩效。

黑瞳科技股票的最低价格是多少？

黑瞳科技（DKI）的最低价格为0.28。将其与当前的3.92和0.28 - 11.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DKI股票是什么时候拆分的？

黑瞳科技历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.35和-51.60%中可见。

日范围
3.66 4.23
年范围
0.28 11.80
前一天收盘价
4.35
开盘价
3.90
卖价
3.92
买价
4.22
最低价
3.66
最高价
4.23
交易量
88
日变化
-9.89%
月变化
-0.25%
6个月变化
880.00%
年变化
-51.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%