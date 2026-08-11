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DGOC: FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October
Курс DGOC за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.44, а максимальная — 32.44.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGOC сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) сегодня оценивается на уровне 32.44. Инструмент торгуется в пределах 32.44 - 32.44, вчерашнее закрытие составило 32.25, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October в настоящее время оценивается в 32.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.53% и USD. Отслеживайте движения DGOC на графике в реальном времени.
Как купить акции DGOC?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) по текущей цене 32.44. Ордера обычно размещаются около 32.44 или 32.74, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGOC?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October предполагает учет годового диапазона 30.34 - 32.72 и текущей цены 32.44. Многие сравнивают -0.80% и 4.14% перед размещением ордеров на 32.44 или 32.74. Изучайте ежедневные изменения цены DGOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) за последний год составила 32.72. Акции заметно колебались в пределах 30.34 - 32.72, сравнение с 32.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) за год составила 30.34. Сравнение с текущими 32.44 и 30.34 - 32.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGOC?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.25 и 5.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.25
- Open
- 32.44
- Bid
- 32.44
- Ask
- 32.74
- Low
- 32.44
- High
- 32.44
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- -0.80%
- 6-месячное изменение
- 4.14%
- Годовое изменение
- 5.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%