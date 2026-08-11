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DGOC: FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October

32.44 USD 0.19 (0.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DGOC за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.44, а максимальная — 32.44.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGOC сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) сегодня оценивается на уровне 32.44. Инструмент торгуется в пределах 32.44 - 32.44, вчерашнее закрытие составило 32.25, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October в настоящее время оценивается в 32.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.53% и USD. Отслеживайте движения DGOC на графике в реальном времени.

Как купить акции DGOC?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) по текущей цене 32.44. Ордера обычно размещаются около 32.44 или 32.74, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGOC?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October предполагает учет годового диапазона 30.34 - 32.72 и текущей цены 32.44. Многие сравнивают -0.80% и 4.14% перед размещением ордеров на 32.44 или 32.74. Изучайте ежедневные изменения цены DGOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) за последний год составила 32.72. Акции заметно колебались в пределах 30.34 - 32.72, сравнение с 32.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October (DGOC) за год составила 30.34. Сравнение с текущими 32.44 и 30.34 - 32.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGOC?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.25 и 5.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.44 32.44
Годовой диапазон
30.34 32.72
Предыдущее закрытие
32.25
Open
32.44
Bid
32.44
Ask
32.74
Low
32.44
High
32.44
Объем
4
Дневное изменение
0.59%
Месячное изменение
-0.80%
6-месячное изменение
4.14%
Годовое изменение
5.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%