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DGOC: FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October

32.44 USD 0.19 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DGOC汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点32.44和高点32.44进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DGOC股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October股票今天的定价为32.44。它在32.44 - 32.44范围内交易，昨天的收盘价为32.25，交易量达到4。DGOC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October目前的价值为32.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.53%和USD。实时查看图表以跟踪DGOC走势。

如何购买DGOC股票？

您可以以32.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October股票。订单通常设置在32.44或32.74附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注DGOC的实时图表更新。

如何投资DGOC股票？

投资FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October需要考虑年度范围30.34 - 32.72和当前价格32.44。许多人在以32.44或32.74下订单之前，会比较-0.80%和。实时查看DGOC价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October的最高价格是32.72。在30.34 - 32.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October的绩效。

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October（DGOC）的最低价格为30.34。将其与当前的32.44和30.34 - 32.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGOC股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.25和5.53%中可见。

日范围
32.44 32.44
年范围
30.34 32.72
前一天收盘价
32.25
开盘价
32.44
卖价
32.44
买价
32.74
最低价
32.44
最高价
32.44
交易量
4
日变化
0.59%
月变化
-0.80%
6个月变化
4.14%
年变化
5.53%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%