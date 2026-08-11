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DGLO: First Trust RBA Deglobalization ETF

24.55 USD 0.12 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DGLO за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.55, а максимальная — 24.55.

Следите за динамикой First Trust RBA Deglobalization ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGLO сегодня?

First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) сегодня оценивается на уровне 24.55. Инструмент торгуется в пределах 24.55 - 24.55, вчерашнее закрытие составило 24.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGLO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust RBA Deglobalization ETF?

First Trust RBA Deglobalization ETF в настоящее время оценивается в 24.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.46% и USD. Отслеживайте движения DGLO на графике в реальном времени.

Как купить акции DGLO?

Вы можете купить акции First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) по текущей цене 24.55. Ордера обычно размещаются около 24.55 или 24.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGLO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGLO?

Инвестирование в First Trust RBA Deglobalization ETF предполагает учет годового диапазона 19.79 - 24.63 и текущей цены 24.55. Многие сравнивают -0.32% и 7.14% перед размещением ордеров на 24.55 или 24.85. Изучайте ежедневные изменения цены DGLO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust RBA Deglobalization ETF?

Самая высокая цена First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 19.79 - 24.63, сравнение с 24.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust RBA Deglobalization ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust RBA Deglobalization ETF?

Самая низкая цена First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) за год составила 19.79. Сравнение с текущими 24.55 и 19.79 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGLO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGLO?

В прошлом First Trust RBA Deglobalization ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.43 и 19.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.55 24.55
Годовой диапазон
19.79 24.63
Предыдущее закрытие
24.43
Open
24.55
Bid
24.55
Ask
24.85
Low
24.55
High
24.55
Объем
1
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
-0.32%
6-месячное изменение
7.14%
Годовое изменение
19.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%