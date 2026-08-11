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DGLO: First Trust RBA Deglobalization ETF
Курс DGLO за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.55, а максимальная — 24.55.
Следите за динамикой First Trust RBA Deglobalization ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGLO сегодня?
First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) сегодня оценивается на уровне 24.55. Инструмент торгуется в пределах 24.55 - 24.55, вчерашнее закрытие составило 24.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGLO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust RBA Deglobalization ETF?
First Trust RBA Deglobalization ETF в настоящее время оценивается в 24.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.46% и USD. Отслеживайте движения DGLO на графике в реальном времени.
Как купить акции DGLO?
Вы можете купить акции First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) по текущей цене 24.55. Ордера обычно размещаются около 24.55 или 24.85, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGLO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGLO?
Инвестирование в First Trust RBA Deglobalization ETF предполагает учет годового диапазона 19.79 - 24.63 и текущей цены 24.55. Многие сравнивают -0.32% и 7.14% перед размещением ордеров на 24.55 или 24.85. Изучайте ежедневные изменения цены DGLO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust RBA Deglobalization ETF?
Самая высокая цена First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) за последний год составила 24.63. Акции заметно колебались в пределах 19.79 - 24.63, сравнение с 24.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust RBA Deglobalization ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust RBA Deglobalization ETF?
Самая низкая цена First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) за год составила 19.79. Сравнение с текущими 24.55 и 19.79 - 24.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGLO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGLO?
В прошлом First Trust RBA Deglobalization ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.43 и 19.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.43
- Open
- 24.55
- Bid
- 24.55
- Ask
- 24.85
- Low
- 24.55
- High
- 24.55
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- -0.32%
- 6-месячное изменение
- 7.14%
- Годовое изменение
- 19.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%