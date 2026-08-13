DGLO股票今天的价格是多少？ First Trust RBA Deglobalization ETF股票今天的定价为24.55。它在24.55 - 24.55范围内交易，昨天的收盘价为24.43，交易量达到1。DGLO的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust RBA Deglobalization ETF股票是否支付股息？ First Trust RBA Deglobalization ETF目前的价值为24.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.46%和USD。实时查看图表以跟踪DGLO走势。

如何购买DGLO股票？ 您可以以24.55的当前价格购买First Trust RBA Deglobalization ETF股票。订单通常设置在24.55或24.85附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DGLO的实时图表更新。

如何投资DGLO股票？ 投资First Trust RBA Deglobalization ETF需要考虑年度范围19.79 - 24.63和当前价格24.55。许多人在以24.55或24.85下订单之前，会比较-0.32%和。实时查看DGLO价格图表，了解每日变化。

First Trust RBA Deglobalization ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust RBA Deglobalization ETF的最高价格是24.63。在19.79 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust RBA Deglobalization ETF的绩效。

First Trust RBA Deglobalization ETF股票的最低价格是多少？ First Trust RBA Deglobalization ETF（DGLO）的最低价格为19.79。将其与当前的24.55和19.79 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。