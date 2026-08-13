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DGLO: First Trust RBA Deglobalization ETF

24.55 USD 0.12 (0.49%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DGLO汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点24.55和高点24.55进行交易。

关注First Trust RBA Deglobalization ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DGLO股票今天的价格是多少？

First Trust RBA Deglobalization ETF股票今天的定价为24.55。它在24.55 - 24.55范围内交易，昨天的收盘价为24.43，交易量达到1。DGLO的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust RBA Deglobalization ETF股票是否支付股息？

First Trust RBA Deglobalization ETF目前的价值为24.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.46%和USD。实时查看图表以跟踪DGLO走势。

如何购买DGLO股票？

您可以以24.55的当前价格购买First Trust RBA Deglobalization ETF股票。订单通常设置在24.55或24.85附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DGLO的实时图表更新。

如何投资DGLO股票？

投资First Trust RBA Deglobalization ETF需要考虑年度范围19.79 - 24.63和当前价格24.55。许多人在以24.55或24.85下订单之前，会比较-0.32%和。实时查看DGLO价格图表，了解每日变化。

First Trust RBA Deglobalization ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust RBA Deglobalization ETF的最高价格是24.63。在19.79 - 24.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust RBA Deglobalization ETF的绩效。

First Trust RBA Deglobalization ETF股票的最低价格是多少？

First Trust RBA Deglobalization ETF（DGLO）的最低价格为19.79。将其与当前的24.55和19.79 - 24.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGLO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGLO股票是什么时候拆分的？

First Trust RBA Deglobalization ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.43和19.46%中可见。

日范围
24.55 24.55
年范围
19.79 24.63
前一天收盘价
24.43
开盘价
24.55
卖价
24.55
买价
24.85
最低价
24.55
最高价
24.55
交易量
1
日变化
0.49%
月变化
-0.32%
6个月变化
7.14%
年变化
19.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%