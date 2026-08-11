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DGCB: Dimensional Global Credit ETF
Курс DGCB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.05, а максимальная — 53.47.
Следите за динамикой Dimensional Global Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DGCB сегодня?
Dimensional Global Credit ETF (DGCB) сегодня оценивается на уровне 53.38. Инструмент торгуется в пределах 53.05 - 53.47, вчерашнее закрытие составило 53.58, а торговый объем достиг 180. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGCB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional Global Credit ETF?
Dimensional Global Credit ETF в настоящее время оценивается в 53.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения DGCB на графике в реальном времени.
Как купить акции DGCB?
Вы можете купить акции Dimensional Global Credit ETF (DGCB) по текущей цене 53.38. Ордера обычно размещаются около 53.38 или 53.68, тогда как 180 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGCB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DGCB?
Инвестирование в Dimensional Global Credit ETF предполагает учет годового диапазона 52.98 - 56.03 и текущей цены 53.38. Многие сравнивают 0.06% и -2.93% перед размещением ордеров на 53.38 или 53.68. Изучайте ежедневные изменения цены DGCB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Global Credit ETF?
Самая высокая цена Dimensional Global Credit ETF (DGCB) за последний год составила 56.03. Акции заметно колебались в пределах 52.98 - 56.03, сравнение с 53.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional Global Credit ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Global Credit ETF?
Самая низкая цена Dimensional Global Credit ETF (DGCB) за год составила 52.98. Сравнение с текущими 53.38 и 52.98 - 56.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGCB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DGCB?
В прошлом Dimensional Global Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.58 и -1.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.58
- Open
- 53.43
- Bid
- 53.38
- Ask
- 53.68
- Low
- 53.05
- High
- 53.47
- Объем
- 180
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -2.93%
- Годовое изменение
- -1.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%