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DGCB: Dimensional Global Credit ETF

53.38 USD 0.20 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DGCB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.05, а максимальная — 53.47.

Следите за динамикой Dimensional Global Credit ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DGCB сегодня?

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) сегодня оценивается на уровне 53.38. Инструмент торгуется в пределах 53.05 - 53.47, вчерашнее закрытие составило 53.58, а торговый объем достиг 180. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DGCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional Global Credit ETF?

Dimensional Global Credit ETF в настоящее время оценивается в 53.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.86% и USD. Отслеживайте движения DGCB на графике в реальном времени.

Как купить акции DGCB?

Вы можете купить акции Dimensional Global Credit ETF (DGCB) по текущей цене 53.38. Ордера обычно размещаются около 53.38 или 53.68, тогда как 180 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DGCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DGCB?

Инвестирование в Dimensional Global Credit ETF предполагает учет годового диапазона 52.98 - 56.03 и текущей цены 53.38. Многие сравнивают 0.06% и -2.93% перед размещением ордеров на 53.38 или 53.68. Изучайте ежедневные изменения цены DGCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Global Credit ETF?

Самая высокая цена Dimensional Global Credit ETF (DGCB) за последний год составила 56.03. Акции заметно колебались в пределах 52.98 - 56.03, сравнение с 53.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional Global Credit ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Global Credit ETF?

Самая низкая цена Dimensional Global Credit ETF (DGCB) за год составила 52.98. Сравнение с текущими 53.38 и 52.98 - 56.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DGCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DGCB?

В прошлом Dimensional Global Credit ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.58 и -1.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.05 53.47
Годовой диапазон
52.98 56.03
Предыдущее закрытие
53.58
Open
53.43
Bid
53.38
Ask
53.68
Low
53.05
High
53.47
Объем
180
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-2.93%
Годовое изменение
-1.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%