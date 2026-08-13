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DGCB: Dimensional Global Credit ETF

53.42 USD 0.04 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DGCB汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点53.41和高点53.57进行交易。

关注Dimensional Global Credit ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DGCB股票今天的价格是多少？

Dimensional Global Credit ETF股票今天的定价为53.42。它在53.41 - 53.57范围内交易，昨天的收盘价为53.38，交易量达到187。DGCB的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional Global Credit ETF股票是否支付股息？

Dimensional Global Credit ETF目前的价值为53.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.78%和USD。实时查看图表以跟踪DGCB走势。

如何购买DGCB股票？

您可以以53.42的当前价格购买Dimensional Global Credit ETF股票。订单通常设置在53.42或53.72附近，而187和-0.28%显示市场活动。立即关注DGCB的实时图表更新。

如何投资DGCB股票？

投资Dimensional Global Credit ETF需要考虑年度范围52.98 - 56.03和当前价格53.42。许多人在以53.42或53.72下订单之前，会比较0.13%和。实时查看DGCB价格图表，了解每日变化。

Dimensional Global Credit ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional Global Credit ETF的最高价格是56.03。在52.98 - 56.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional Global Credit ETF的绩效。

Dimensional Global Credit ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional Global Credit ETF（DGCB）的最低价格为52.98。将其与当前的53.42和52.98 - 56.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DGCB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DGCB股票是什么时候拆分的？

Dimensional Global Credit ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.38和-1.78%中可见。

日范围
53.41 53.57
年范围
52.98 56.03
前一天收盘价
53.38
开盘价
53.57
卖价
53.42
买价
53.72
最低价
53.41
最高价
53.57
交易量
187
日变化
0.07%
月变化
0.13%
6个月变化
-2.86%
年变化
-1.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%