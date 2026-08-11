КотировкиРазделы
Валюты / DFTX
Назад в Рынок акций США

DFTX: Definium Therapeutics Inc

45.15 USD 0.99 (2.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DFTX за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.51, а максимальная — 45.95.

Следите за динамикой Definium Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFTX сегодня?

Definium Therapeutics Inc (DFTX) сегодня оценивается на уровне 45.15. Инструмент торгуется в пределах 43.51 - 45.95, вчерашнее закрытие составило 46.14, а торговый объем достиг 4798. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFTX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Definium Therapeutics Inc?

Definium Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 45.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 198.81% и USD. Отслеживайте движения DFTX на графике в реальном времени.

Как купить акции DFTX?

Вы можете купить акции Definium Therapeutics Inc (DFTX) по текущей цене 45.15. Ордера обычно размещаются около 45.15 или 45.45, тогда как 4798 и -1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFTX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFTX?

Инвестирование в Definium Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 14.62 - 49.70 и текущей цены 45.15. Многие сравнивают 5.32% и 169.39% перед размещением ордеров на 45.15 или 45.45. Изучайте ежедневные изменения цены DFTX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Definium Therapeutics Inc?

Самая высокая цена Definium Therapeutics Inc (DFTX) за последний год составила 49.70. Акции заметно колебались в пределах 14.62 - 49.70, сравнение с 46.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Definium Therapeutics Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Definium Therapeutics Inc?

Самая низкая цена Definium Therapeutics Inc (DFTX) за год составила 14.62. Сравнение с текущими 45.15 и 14.62 - 49.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFTX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFTX?

В прошлом Definium Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.14 и 198.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.51 45.95
Годовой диапазон
14.62 49.70
Предыдущее закрытие
46.14
Open
45.84
Bid
45.15
Ask
45.45
Low
43.51
High
45.95
Объем
4.798 K
Дневное изменение
-2.15%
Месячное изменение
5.32%
6-месячное изменение
169.39%
Годовое изменение
198.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%