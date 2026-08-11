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DFTX: Definium Therapeutics Inc
Курс DFTX за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.51, а максимальная — 45.95.
Следите за динамикой Definium Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFTX сегодня?
Definium Therapeutics Inc (DFTX) сегодня оценивается на уровне 45.15. Инструмент торгуется в пределах 43.51 - 45.95, вчерашнее закрытие составило 46.14, а торговый объем достиг 4798. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFTX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Definium Therapeutics Inc?
Definium Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 45.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 198.81% и USD. Отслеживайте движения DFTX на графике в реальном времени.
Как купить акции DFTX?
Вы можете купить акции Definium Therapeutics Inc (DFTX) по текущей цене 45.15. Ордера обычно размещаются около 45.15 или 45.45, тогда как 4798 и -1.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFTX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFTX?
Инвестирование в Definium Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 14.62 - 49.70 и текущей цены 45.15. Многие сравнивают 5.32% и 169.39% перед размещением ордеров на 45.15 или 45.45. Изучайте ежедневные изменения цены DFTX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Definium Therapeutics Inc?
Самая высокая цена Definium Therapeutics Inc (DFTX) за последний год составила 49.70. Акции заметно колебались в пределах 14.62 - 49.70, сравнение с 46.14 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Definium Therapeutics Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Definium Therapeutics Inc?
Самая низкая цена Definium Therapeutics Inc (DFTX) за год составила 14.62. Сравнение с текущими 45.15 и 14.62 - 49.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFTX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFTX?
В прошлом Definium Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.14 и 198.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.14
- Open
- 45.84
- Bid
- 45.15
- Ask
- 45.45
- Low
- 43.51
- High
- 45.95
- Объем
- 4.798 K
- Дневное изменение
- -2.15%
- Месячное изменение
- 5.32%
- 6-месячное изменение
- 169.39%
- Годовое изменение
- 198.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%