Курс DFTX за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.51, а максимальная — 45.95.

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