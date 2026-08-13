DFTX: Definium Therapeutics Inc
今日DFTX汇率已更改-9.39%。当日，交易品种以低点40.62和高点45.60进行交易。
关注Definium Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DFTX股票今天的价格是多少？
Definium Therapeutics Inc股票今天的定价为40.91。它在40.62 - 45.60范围内交易，昨天的收盘价为45.15，交易量达到9127。DFTX的实时价格图表显示了这些更新。
Definium Therapeutics Inc股票是否支付股息？
Definium Therapeutics Inc目前的价值为40.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注170.75%和USD。实时查看图表以跟踪DFTX走势。
如何购买DFTX股票？
您可以以40.91的当前价格购买Definium Therapeutics Inc股票。订单通常设置在40.91或41.21附近，而9127和-10.03%显示市场活动。立即关注DFTX的实时图表更新。
如何投资DFTX股票？
投资Definium Therapeutics Inc需要考虑年度范围14.62 - 49.70和当前价格40.91。许多人在以40.91或41.21下订单之前，会比较-4.57%和。实时查看DFTX价格图表，了解每日变化。
Definium Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Definium Therapeutics Inc的最高价格是49.70。在14.62 - 49.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Definium Therapeutics Inc的绩效。
Definium Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？
Definium Therapeutics Inc（DFTX）的最低价格为14.62。将其与当前的40.91和14.62 - 49.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFTX股票是什么时候拆分的？
Definium Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.15和170.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.15
- 开盘价
- 45.47
- 卖价
- 40.91
- 买价
- 41.21
- 最低价
- 40.62
- 最高价
- 45.60
- 交易量
- 9.127 K
- 日变化
- -9.39%
- 月变化
- -4.57%
- 6个月变化
- 144.09%
- 年变化
- 170.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%