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DFTX: Definium Therapeutics Inc

40.91 USD 4.24 (9.39%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DFTX汇率已更改-9.39%。当日，交易品种以低点40.62和高点45.60进行交易。

关注Definium Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

DFTX股票今天的价格是多少？

Definium Therapeutics Inc股票今天的定价为40.91。它在40.62 - 45.60范围内交易，昨天的收盘价为45.15，交易量达到9127。DFTX的实时价格图表显示了这些更新。

Definium Therapeutics Inc股票是否支付股息？

Definium Therapeutics Inc目前的价值为40.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注170.75%和USD。实时查看图表以跟踪DFTX走势。

如何购买DFTX股票？

您可以以40.91的当前价格购买Definium Therapeutics Inc股票。订单通常设置在40.91或41.21附近，而9127和-10.03%显示市场活动。立即关注DFTX的实时图表更新。

如何投资DFTX股票？

投资Definium Therapeutics Inc需要考虑年度范围14.62 - 49.70和当前价格40.91。许多人在以40.91或41.21下订单之前，会比较-4.57%和。实时查看DFTX价格图表，了解每日变化。

Definium Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Definium Therapeutics Inc的最高价格是49.70。在14.62 - 49.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Definium Therapeutics Inc的绩效。

Definium Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？

Definium Therapeutics Inc（DFTX）的最低价格为14.62。将其与当前的40.91和14.62 - 49.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFTX股票是什么时候拆分的？

Definium Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.15和170.75%中可见。

日范围
40.62 45.60
年范围
14.62 49.70
前一天收盘价
45.15
开盘价
45.47
卖价
40.91
买价
41.21
最低价
40.62
最高价
45.60
交易量
9.127 K
日变化
-9.39%
月变化
-4.57%
6个月变化
144.09%
年变化
170.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%