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DDTS: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
Курс DDTS за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.96, а максимальная — 22.96.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTS сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) сегодня оценивается на уровне 22.96. Инструмент торгуется в пределах 22.96 - 22.96, вчерашнее закрытие составило 22.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 22.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.11% и USD. Отслеживайте движения DDTS на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTS?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) по текущей цене 22.96. Ордера обычно размещаются около 22.96 или 23.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTS?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 20.37 - 22.96 и текущей цены 22.96. Многие сравнивают 0.57% и 7.44% перед размещением ордеров на 22.96 или 23.26. Изучайте ежедневные изменения цены DDTS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) за последний год составила 22.96. Акции заметно колебались в пределах 20.37 - 22.96, сравнение с 22.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) за год составила 20.37. Сравнение с текущими 22.96 и 20.37 - 22.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTS?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.89 и 12.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.89
- Open
- 22.96
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Low
- 22.96
- High
- 22.96
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- 7.44%
- Годовое изменение
- 12.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%