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DDTS: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September

22.96 USD 0.07 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTS за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.96, а максимальная — 22.96.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTS сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) сегодня оценивается на уровне 22.96. Инструмент торгуется в пределах 22.96 - 22.96, вчерашнее закрытие составило 22.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 22.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.11% и USD. Отслеживайте движения DDTS на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTS?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) по текущей цене 22.96. Ордера обычно размещаются около 22.96 или 23.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTS?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 20.37 - 22.96 и текущей цены 22.96. Многие сравнивают 0.57% и 7.44% перед размещением ордеров на 22.96 или 23.26. Изучайте ежедневные изменения цены DDTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) за последний год составила 22.96. Акции заметно колебались в пределах 20.37 - 22.96, сравнение с 22.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September (DDTS) за год составила 20.37. Сравнение с текущими 22.96 и 20.37 - 22.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTS?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.89 и 12.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.96 22.96
Годовой диапазон
20.37 22.96
Предыдущее закрытие
22.89
Open
22.96
Bid
22.96
Ask
23.26
Low
22.96
High
22.96
Объем
1
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
0.57%
6-месячное изменение
7.44%
Годовое изменение
12.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%