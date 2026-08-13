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DDTS: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September

22.90 USD 0.06 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDTS汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点22.89和高点22.92进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDTS股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September股票今天的定价为22.90。它在22.89 - 22.92范围内交易，昨天的收盘价为22.96，交易量达到3。DDTS的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September目前的价值为22.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.82%和USD。实时查看图表以跟踪DDTS走势。

如何购买DDTS股票？

您可以以22.90的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September股票。订单通常设置在22.90或23.20附近，而3和-0.09%显示市场活动。立即关注DDTS的实时图表更新。

如何投资DDTS股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September需要考虑年度范围20.37 - 22.96和当前价格22.90。许多人在以22.90或23.20下订单之前，会比较0.31%和。实时查看DDTS价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September的最高价格是22.96。在20.37 - 22.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September（DDTS）的最低价格为20.37。将其与当前的22.90和20.37 - 22.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDTS股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.96和11.82%中可见。

日范围
22.89 22.92
年范围
20.37 22.96
前一天收盘价
22.96
开盘价
22.92
卖价
22.90
买价
23.20
最低价
22.89
最高价
22.92
交易量
3
日变化
-0.26%
月变化
0.31%
6个月变化
7.16%
年变化
11.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%