КотировкиРазделы
Валюты / DDTO
Назад в Рынок акций США

DDTO: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October

23.34 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTO за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.34, а максимальная — 23.34.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTO сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) сегодня оценивается на уровне 23.34. Инструмент торгуется в пределах 23.34 - 23.34, вчерашнее закрытие составило 23.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 23.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.22% и USD. Отслеживайте движения DDTO на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTO?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) по текущей цене 23.34. Ордера обычно размещаются около 23.34 или 23.64, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTO?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 20.75 - 23.35 и текущей цены 23.34. Многие сравнивают 0.73% и 7.36% перед размещением ордеров на 23.34 или 23.64. Изучайте ежедневные изменения цены DDTO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) за последний год составила 23.35. Акции заметно колебались в пределах 20.75 - 23.35, сравнение с 23.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) за год составила 20.75. Сравнение с текущими 23.34 и 20.75 - 23.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTO?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.29 и 9.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.34 23.34
Годовой диапазон
20.75 23.35
Предыдущее закрытие
23.29
Open
23.34
Bid
23.34
Ask
23.64
Low
23.34
High
23.34
Объем
1
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
0.73%
6-месячное изменение
7.36%
Годовое изменение
9.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%