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DDTO: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October
Курс DDTO за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.34, а максимальная — 23.34.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTO сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) сегодня оценивается на уровне 23.34. Инструмент торгуется в пределах 23.34 - 23.34, вчерашнее закрытие составило 23.29, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 23.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.22% и USD. Отслеживайте движения DDTO на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTO?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) по текущей цене 23.34. Ордера обычно размещаются около 23.34 или 23.64, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTO?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 20.75 - 23.35 и текущей цены 23.34. Многие сравнивают 0.73% и 7.36% перед размещением ордеров на 23.34 или 23.64. Изучайте ежедневные изменения цены DDTO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) за последний год составила 23.35. Акции заметно колебались в пределах 20.75 - 23.35, сравнение с 23.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October (DDTO) за год составила 20.75. Сравнение с текущими 23.34 и 20.75 - 23.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTO?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.29 и 9.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.29
- Open
- 23.34
- Bid
- 23.34
- Ask
- 23.64
- Low
- 23.34
- High
- 23.34
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 0.73%
- 6-месячное изменение
- 7.36%
- Годовое изменение
- 9.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%