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DDTO: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October

23.38 USD 0.04 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDTO汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点23.38和高点23.38进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDTO股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October股票今天的定价为23.38。它在23.38 - 23.38范围内交易，昨天的收盘价为23.34，交易量达到1。DDTO的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October目前的价值为23.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.41%和USD。实时查看图表以跟踪DDTO走势。

如何购买DDTO股票？

您可以以23.38的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October股票。订单通常设置在23.38或23.68附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DDTO的实时图表更新。

如何投资DDTO股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October需要考虑年度范围20.75 - 23.38和当前价格23.38。许多人在以23.38或23.68下订单之前，会比较0.91%和。实时查看DDTO价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October的最高价格是23.38。在20.75 - 23.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October（DDTO）的最低价格为20.75。将其与当前的23.38和20.75 - 23.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDTO股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.34和9.41%中可见。

日范围
23.38 23.38
年范围
20.75 23.38
前一天收盘价
23.34
开盘价
23.38
卖价
23.38
买价
23.68
最低价
23.38
最高价
23.38
交易量
1
日变化
0.17%
月变化
0.91%
6个月变化
7.54%
年变化
9.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%