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DDTN: Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
Курс DDTN за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.80, а максимальная — 20.84.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTN сегодня?
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) сегодня оценивается на уровне 20.84. Инструмент торгуется в пределах 20.80 - 20.84, вчерашнее закрытие составило 20.79, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November?
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 20.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.51% и USD. Отслеживайте движения DDTN на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTN?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) по текущей цене 20.84. Ордера обычно размещаются около 20.84 или 21.14, тогда как 8 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTN?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 18.34 - 20.84 и текущей цены 20.84. Многие сравнивают 1.36% и 8.23% перед размещением ордеров на 20.84 или 21.14. Изучайте ежедневные изменения цены DDTN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) за последний год составила 20.84. Акции заметно колебались в пределах 18.34 - 20.84, сравнение с 20.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) за год составила 18.34. Сравнение с текущими 20.84 и 18.34 - 20.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTN?
В прошлом Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.79 и 9.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.79
- Open
- 20.83
- Bid
- 20.84
- Ask
- 21.14
- Low
- 20.80
- High
- 20.84
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 8.23%
- Годовое изменение
- 9.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%