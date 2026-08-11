КотировкиРазделы
Валюты / DDTN
Назад в Рынок акций США

DDTN: Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November

20.84 USD 0.05 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTN за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.80, а максимальная — 20.84.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTN сегодня?

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) сегодня оценивается на уровне 20.84. Инструмент торгуется в пределах 20.80 - 20.84, вчерашнее закрытие составило 20.79, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November?

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 20.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.51% и USD. Отслеживайте движения DDTN на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTN?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) по текущей цене 20.84. Ордера обычно размещаются около 20.84 или 21.14, тогда как 8 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTN?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 18.34 - 20.84 и текущей цены 20.84. Многие сравнивают 1.36% и 8.23% перед размещением ордеров на 20.84 или 21.14. Изучайте ежедневные изменения цены DDTN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) за последний год составила 20.84. Акции заметно колебались в пределах 18.34 - 20.84, сравнение с 20.79 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November (DDTN) за год составила 18.34. Сравнение с текущими 20.84 и 18.34 - 20.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTN?

В прошлом Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.79 и 9.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.80 20.84
Годовой диапазон
18.34 20.84
Предыдущее закрытие
20.79
Open
20.83
Bid
20.84
Ask
21.14
Low
20.80
High
20.84
Объем
8
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
1.36%
6-месячное изменение
8.23%
Годовое изменение
9.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%