DDTN: Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November
今日DDTN汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.82和高点20.82进行交易。
关注Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DDTN股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November股票今天的定价为20.82。它在20.82 - 20.82范围内交易，昨天的收盘价为20.84，交易量达到1。DDTN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November目前的价值为20.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.41%和USD。实时查看图表以跟踪DDTN走势。
如何购买DDTN股票？
您可以以20.82的当前价格购买Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November股票。订单通常设置在20.82或21.12附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DDTN的实时图表更新。
如何投资DDTN股票？
投资Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November需要考虑年度范围18.34 - 20.84和当前价格20.82。许多人在以20.82或21.12下订单之前，会比较1.26%和。实时查看DDTN价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November的最高价格是20.84。在18.34 - 20.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November的绩效。
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November（DDTN）的最低价格为18.34。将其与当前的20.82和18.34 - 20.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDTN股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.84和9.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.84
- 开盘价
- 20.82
- 卖价
- 20.82
- 买价
- 21.12
- 最低价
- 20.82
- 最高价
- 20.82
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 1.26%
- 6个月变化
- 8.13%
- 年变化
- 9.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%