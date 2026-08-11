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DDTD: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December
Курс DDTD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.74, а максимальная — 20.77.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTD сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) сегодня оценивается на уровне 20.77. Инструмент торгуется в пределах 20.74 - 20.77, вчерашнее закрытие составило 20.73, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 20.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.55% и USD. Отслеживайте движения DDTD на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTD?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) по текущей цене 20.77. Ордера обычно размещаются около 20.77 или 21.07, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTD?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 18.30 - 20.77 и текущей цены 20.77. Многие сравнивают 0.44% и 7.90% перед размещением ордеров на 20.77 или 21.07. Изучайте ежедневные изменения цены DDTD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) за последний год составила 20.77. Акции заметно колебались в пределах 18.30 - 20.77, сравнение с 20.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) за год составила 18.30. Сравнение с текущими 20.77 и 18.30 - 20.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTD?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.73 и 9.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.73
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.77
- Ask
- 21.07
- Low
- 20.74
- High
- 20.77
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- 7.90%
- Годовое изменение
- 9.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%