КотировкиРазделы
Валюты / DDTD
Назад в Рынок акций США

DDTD: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December

20.77 USD 0.04 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTD за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.74, а максимальная — 20.77.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTD сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) сегодня оценивается на уровне 20.77. Инструмент торгуется в пределах 20.74 - 20.77, вчерашнее закрытие составило 20.73, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 20.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.55% и USD. Отслеживайте движения DDTD на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTD?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) по текущей цене 20.77. Ордера обычно размещаются около 20.77 или 21.07, тогда как 4 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTD?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 18.30 - 20.77 и текущей цены 20.77. Многие сравнивают 0.44% и 7.90% перед размещением ордеров на 20.77 или 21.07. Изучайте ежедневные изменения цены DDTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) за последний год составила 20.77. Акции заметно колебались в пределах 18.30 - 20.77, сравнение с 20.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December (DDTD) за год составила 18.30. Сравнение с текущими 20.77 и 18.30 - 20.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTD?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.73 и 9.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.74 20.77
Годовой диапазон
18.30 20.77
Предыдущее закрытие
20.73
Open
20.75
Bid
20.77
Ask
21.07
Low
20.74
High
20.77
Объем
4
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.44%
6-месячное изменение
7.90%
Годовое изменение
9.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%