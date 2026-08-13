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DDTD: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December

20.72 USD 0.05 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDTD汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点20.72和高点20.72进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDTD股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December股票今天的定价为20.72。它在20.72 - 20.72范围内交易，昨天的收盘价为20.77，交易量达到2。DDTD的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December目前的价值为20.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.28%和USD。实时查看图表以跟踪DDTD走势。

如何购买DDTD股票？

您可以以20.72的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December股票。订单通常设置在20.72或21.02附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DDTD的实时图表更新。

如何投资DDTD股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December需要考虑年度范围18.30 - 20.77和当前价格20.72。许多人在以20.72或21.02下订单之前，会比较0.19%和。实时查看DDTD价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December的最高价格是20.77。在18.30 - 20.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December（DDTD）的最低价格为18.30。将其与当前的20.72和18.30 - 20.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDTD股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.77和9.28%中可见。

日范围
20.72 20.72
年范围
18.30 20.77
前一天收盘价
20.77
开盘价
20.72
卖价
20.72
买价
21.02
最低价
20.72
最高价
20.72
交易量
2
日变化
-0.24%
月变化
0.19%
6个月变化
7.64%
年变化
9.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%