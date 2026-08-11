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DDFO: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
Курс DDFO за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.72, а максимальная — 22.76.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFO сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) сегодня оценивается на уровне 22.74. Инструмент торгуется в пределах 22.72 - 22.76, вчерашнее закрытие составило 22.72, а торговый объем достиг 224. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 22.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.21% и USD. Отслеживайте движения DDFO на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFO?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) по текущей цене 22.74. Ордера обычно размещаются около 22.74 или 23.04, тогда как 224 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFO?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 21.05 - 22.78 и текущей цены 22.74. Многие сравнивают 0.49% и 4.77% перед размещением ордеров на 22.74 или 23.04. Изучайте ежедневные изменения цены DDFO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) за последний год составила 22.78. Акции заметно колебались в пределах 21.05 - 22.78, сравнение с 22.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) за год составила 21.05. Сравнение с текущими 22.74 и 21.05 - 22.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFO?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.72 и 7.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.72
- Open
- 22.75
- Bid
- 22.74
- Ask
- 23.04
- Low
- 22.72
- High
- 22.76
- Объем
- 224
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 4.77%
- Годовое изменение
- 7.21%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%