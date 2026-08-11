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DDFO: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October

22.74 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFO за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.72, а максимальная — 22.76.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFO сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) сегодня оценивается на уровне 22.74. Инструмент торгуется в пределах 22.72 - 22.76, вчерашнее закрытие составило 22.72, а торговый объем достиг 224. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 22.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.21% и USD. Отслеживайте движения DDFO на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFO?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) по текущей цене 22.74. Ордера обычно размещаются около 22.74 или 23.04, тогда как 224 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFO?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 21.05 - 22.78 и текущей цены 22.74. Многие сравнивают 0.49% и 4.77% перед размещением ордеров на 22.74 или 23.04. Изучайте ежедневные изменения цены DDFO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) за последний год составила 22.78. Акции заметно колебались в пределах 21.05 - 22.78, сравнение с 22.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) за год составила 21.05. Сравнение с текущими 22.74 и 21.05 - 22.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFO?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.72 и 7.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.72 22.76
Годовой диапазон
21.05 22.78
Предыдущее закрытие
22.72
Open
22.75
Bid
22.74
Ask
23.04
Low
22.72
High
22.76
Объем
224
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.49%
6-месячное изменение
4.77%
Годовое изменение
7.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%