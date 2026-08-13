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DDFO: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October

22.72 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDFO汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点22.72和高点22.75进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDFO股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票今天的定价为22.72。它在22.72 - 22.75范围内交易，昨天的收盘价为22.74，交易量达到31。DDFO的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October目前的价值为22.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.12%和USD。实时查看图表以跟踪DDFO走势。

如何购买DDFO股票？

您可以以22.72的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票。订单通常设置在22.72或23.02附近，而31和-0.13%显示市场活动。立即关注DDFO的实时图表更新。

如何投资DDFO股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October需要考虑年度范围21.05 - 22.78和当前价格22.72。许多人在以22.72或23.02下订单之前，会比较0.40%和。实时查看DDFO价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October的最高价格是22.78。在21.05 - 22.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October（DDFO）的最低价格为21.05。将其与当前的22.72和21.05 - 22.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDFO股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.74和7.12%中可见。

日范围
22.72 22.75
年范围
21.05 22.78
前一天收盘价
22.74
开盘价
22.75
卖价
22.72
买价
23.02
最低价
22.72
最高价
22.75
交易量
31
日变化
-0.09%
月变化
0.40%
6个月变化
4.68%
年变化
7.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%