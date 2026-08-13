DDFO: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
今日DDFO汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点22.72和高点22.75进行交易。
关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDFO股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票今天的定价为22.72。它在22.72 - 22.75范围内交易，昨天的收盘价为22.74，交易量达到31。DDFO的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票是否支付股息？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October目前的价值为22.72。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.12%和USD。实时查看图表以跟踪DDFO走势。
如何购买DDFO股票？
您可以以22.72的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票。订单通常设置在22.72或23.02附近，而31和-0.13%显示市场活动。立即关注DDFO的实时图表更新。
如何投资DDFO股票？
投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October需要考虑年度范围21.05 - 22.78和当前价格22.72。许多人在以22.72或23.02下订单之前，会比较0.40%和。实时查看DDFO价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October的最高价格是22.78。在21.05 - 22.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October的绩效。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October（DDFO）的最低价格为21.05。将其与当前的22.72和21.05 - 22.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDFO股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.74和7.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.74
- 开盘价
- 22.75
- 卖价
- 22.72
- 买价
- 23.02
- 最低价
- 22.72
- 最高价
- 22.75
- 交易量
- 31
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- 4.68%
- 年变化
- 7.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%