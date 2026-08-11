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DDFF: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

20.21 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFF за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.19, а максимальная — 20.21.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFF сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) сегодня оценивается на уровне 20.21. Инструмент торгуется в пределах 20.19 - 20.21, вчерашнее закрытие составило 20.19, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 20.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.77% и USD. Отслеживайте движения DDFF на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFF?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) по текущей цене 20.21. Ордера обычно размещаются около 20.21 или 20.51, тогда как 15 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFF?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 18.63 - 20.21 и текущей цены 20.21. Многие сравнивают 0.50% и 4.93% перед размещением ордеров на 20.21 или 20.51. Изучайте ежедневные изменения цены DDFF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) за последний год составила 20.21. Акции заметно колебались в пределах 18.63 - 20.21, сравнение с 20.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) за год составила 18.63. Сравнение с текущими 20.21 и 18.63 - 20.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFF?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.19 и 4.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.19 20.21
Годовой диапазон
18.63 20.21
Предыдущее закрытие
20.19
Open
20.20
Bid
20.21
Ask
20.51
Low
20.19
High
20.21
Объем
15
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
4.93%
Годовое изменение
4.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%