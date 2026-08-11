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DDFF: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
Курс DDFF за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.19, а максимальная — 20.21.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFF сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) сегодня оценивается на уровне 20.21. Инструмент торгуется в пределах 20.19 - 20.21, вчерашнее закрытие составило 20.19, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 20.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.77% и USD. Отслеживайте движения DDFF на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFF?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) по текущей цене 20.21. Ордера обычно размещаются около 20.21 или 20.51, тогда как 15 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFF?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 18.63 - 20.21 и текущей цены 20.21. Многие сравнивают 0.50% и 4.93% перед размещением ордеров на 20.21 или 20.51. Изучайте ежедневные изменения цены DDFF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) за последний год составила 20.21. Акции заметно колебались в пределах 18.63 - 20.21, сравнение с 20.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February (DDFF) за год составила 18.63. Сравнение с текущими 20.21 и 18.63 - 20.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFF?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.19 и 4.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.19
- Open
- 20.20
- Bid
- 20.21
- Ask
- 20.51
- Low
- 20.19
- High
- 20.21
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 4.93%
- Годовое изменение
- 4.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%