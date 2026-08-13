DDFF: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February
今日DDFF汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点20.16和高点20.20进行交易。
关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDFF股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票今天的定价为20.17。它在20.16 - 20.20范围内交易，昨天的收盘价为20.21，交易量达到21。DDFF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February目前的价值为20.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.56%和USD。实时查看图表以跟踪DDFF走势。
如何购买DDFF股票？
您可以以20.17的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票。订单通常设置在20.17或20.47附近，而21和-0.15%显示市场活动。立即关注DDFF的实时图表更新。
如何投资DDFF股票？
投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February需要考虑年度范围18.63 - 20.21和当前价格20.17。许多人在以20.17或20.47下订单之前，会比较0.30%和。实时查看DDFF价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February的最高价格是20.21。在18.63 - 20.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February的绩效。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February（DDFF）的最低价格为18.63。将其与当前的20.17和18.63 - 20.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDFF股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.21和4.56%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.21
- 开盘价
- 20.20
- 卖价
- 20.17
- 买价
- 20.47
- 最低价
- 20.16
- 最高价
- 20.20
- 交易量
- 21
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 4.72%
- 年变化
- 4.56%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%