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DDFF: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February

20.17 USD 0.04 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDFF汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点20.16和高点20.20进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDFF股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票今天的定价为20.17。它在20.16 - 20.20范围内交易，昨天的收盘价为20.21，交易量达到21。DDFF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February目前的价值为20.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.56%和USD。实时查看图表以跟踪DDFF走势。

如何购买DDFF股票？

您可以以20.17的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票。订单通常设置在20.17或20.47附近，而21和-0.15%显示市场活动。立即关注DDFF的实时图表更新。

如何投资DDFF股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February需要考虑年度范围18.63 - 20.21和当前价格20.17。许多人在以20.17或20.47下订单之前，会比较0.30%和。实时查看DDFF价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February的最高价格是20.21。在18.63 - 20.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February（DDFF）的最低价格为18.63。将其与当前的20.17和18.63 - 20.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDFF股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.21和4.56%中可见。

日范围
20.16 20.20
年范围
18.63 20.21
前一天收盘价
20.21
开盘价
20.20
卖价
20.17
买价
20.47
最低价
20.16
最高价
20.20
交易量
21
日变化
-0.20%
月变化
0.30%
6个月变化
4.72%
年变化
4.56%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%