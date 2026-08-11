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DDFD: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December

20.25 USD 0.04 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFD за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.22, а максимальная — 20.25.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFD сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) сегодня оценивается на уровне 20.25. Инструмент торгуется в пределах 20.22 - 20.25, вчерашнее закрытие составило 20.21, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 20.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.64% и USD. Отслеживайте движения DDFD на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFD?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) по текущей цене 20.25. Ордера обычно размещаются около 20.25 или 20.55, тогда как 21 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFD?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 18.70 - 20.25 и текущей цены 20.25. Многие сравнивают 0.50% и 5.36% перед размещением ордеров на 20.25 или 20.55. Изучайте ежедневные изменения цены DDFD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) за последний год составила 20.25. Акции заметно колебались в пределах 18.70 - 20.25, сравнение с 20.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) за год составила 18.70. Сравнение с текущими 20.25 и 18.70 - 20.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFD?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.21 и 6.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.22 20.25
Годовой диапазон
18.70 20.25
Предыдущее закрытие
20.21
Open
20.22
Bid
20.25
Ask
20.55
Low
20.22
High
20.25
Объем
21
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
5.36%
Годовое изменение
6.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%