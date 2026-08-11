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DDFD: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
Курс DDFD за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.22, а максимальная — 20.25.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFD сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) сегодня оценивается на уровне 20.25. Инструмент торгуется в пределах 20.22 - 20.25, вчерашнее закрытие составило 20.21, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 20.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.64% и USD. Отслеживайте движения DDFD на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFD?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) по текущей цене 20.25. Ордера обычно размещаются около 20.25 или 20.55, тогда как 21 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFD?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 18.70 - 20.25 и текущей цены 20.25. Многие сравнивают 0.50% и 5.36% перед размещением ордеров на 20.25 или 20.55. Изучайте ежедневные изменения цены DDFD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) за последний год составила 20.25. Акции заметно колебались в пределах 18.70 - 20.25, сравнение с 20.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December (DDFD) за год составила 18.70. Сравнение с текущими 20.25 и 18.70 - 20.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFD?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.21 и 6.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.21
- Open
- 20.22
- Bid
- 20.25
- Ask
- 20.55
- Low
- 20.22
- High
- 20.25
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 5.36%
- Годовое изменение
- 6.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%