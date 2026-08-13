DDFD: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December
今日DDFD汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点20.21和高点20.23进行交易。
关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDFD股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December股票今天的定价为20.21。它在20.21 - 20.23范围内交易，昨天的收盘价为20.25，交易量达到12。DDFD的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December股票是否支付股息？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December目前的价值为20.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.42%和USD。实时查看图表以跟踪DDFD走势。
如何购买DDFD股票？
您可以以20.21的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December股票。订单通常设置在20.21或20.51附近，而12和-0.05%显示市场活动。立即关注DDFD的实时图表更新。
如何投资DDFD股票？
投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December需要考虑年度范围18.70 - 20.25和当前价格20.21。许多人在以20.21或20.51下订单之前，会比较0.30%和。实时查看DDFD价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December的最高价格是20.25。在18.70 - 20.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December的绩效。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December（DDFD）的最低价格为18.70。将其与当前的20.21和18.70 - 20.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDFD股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.25和6.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.25
- 开盘价
- 20.22
- 卖价
- 20.21
- 买价
- 20.51
- 最低价
- 20.21
- 最高价
- 20.23
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 5.15%
- 年变化
- 6.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%