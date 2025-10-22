Курс DBL за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.17, а максимальная — 14.47.

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