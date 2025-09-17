Валюты / CTA-PA
CTA-PA: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
56.03 USD 0.96 (1.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTA-PA за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.81, а максимальная — 56.03.
Следите за динамикой E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
55.81 56.03
Годовой диапазон
53.35 57.81
- Предыдущее закрытие
- 56.99
- Open
- 55.93
- Bid
- 56.03
- Ask
- 56.33
- Low
- 55.81
- High
- 56.03
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.68%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- 3.84%
- Годовое изменение
- 3.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.