Курс CTA-PA за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.81, а максимальная — 56.03.

Следите за динамикой E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.