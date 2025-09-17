КотировкиРазделы
CTA-PA: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock

56.03 USD 0.96 (1.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTA-PA за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.81, а максимальная — 56.03.

Следите за динамикой E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
55.81 56.03
Годовой диапазон
53.35 57.81
Предыдущее закрытие
56.99
Open
55.93
Bid
56.03
Ask
56.33
Low
55.81
High
56.03
Объем
4
Дневное изменение
-1.68%
Месячное изменение
0.66%
6-месячное изменение
3.84%
Годовое изменение
3.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.