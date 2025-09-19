Währungen / CTA-PA
CTA-PA: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
56.21 USD 0.16 (0.29%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTA-PA hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.21 bis zu einem Hoch von 56.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
56.21 56.21
Jahresspanne
53.35 57.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.05
- Eröffnung
- 56.21
- Bid
- 56.21
- Ask
- 56.51
- Tief
- 56.21
- Hoch
- 56.21
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 0.99%
- 6-Monatsänderung
- 4.17%
- Jahresänderung
- 4.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K