Valute / CTA-PA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CTA-PA: E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock
56.20 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTA-PA ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.20 e ad un massimo di 56.20.
Segui le dinamiche di E.I. du Pont de Nemours and Company Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
56.20 56.20
Intervallo Annuale
53.35 57.81
- Chiusura Precedente
- 56.21
- Apertura
- 56.20
- Bid
- 56.20
- Ask
- 56.50
- Minimo
- 56.20
- Massimo
- 56.20
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- 0.97%
- Variazione Semestrale
- 4.15%
- Variazione Annuale
- 4.15%
20 settembre, sabato