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CSRE: Cohen & Steers Real Estate Active ETF

28.68 USD 0.39 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CSRE за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.56, а максимальная — 28.75.

Следите за динамикой Cohen & Steers Real Estate Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CSRE сегодня?

Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) сегодня оценивается на уровне 28.68. Инструмент торгуется в пределах 28.56 - 28.75, вчерашнее закрытие составило 29.07, а торговый объем достиг 100. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Real Estate Active ETF?

Cohen & Steers Real Estate Active ETF в настоящее время оценивается в 28.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.54% и USD. Отслеживайте движения CSRE на графике в реальном времени.

Как купить акции CSRE?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) по текущей цене 28.68. Ордера обычно размещаются около 28.68 или 28.98, тогда как 100 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CSRE?

Инвестирование в Cohen & Steers Real Estate Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.72 - 30.02 и текущей цены 28.68. Многие сравнивают -1.68% и 2.17% перед размещением ордеров на 28.68 или 28.98. Изучайте ежедневные изменения цены CSRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Real Estate Active ETF?

Самая высокая цена Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) за последний год составила 30.02. Акции заметно колебались в пределах 25.72 - 30.02, сравнение с 29.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Real Estate Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Real Estate Active ETF?

Самая низкая цена Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) за год составила 25.72. Сравнение с текущими 28.68 и 25.72 - 30.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CSRE?

В прошлом Cohen & Steers Real Estate Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.07 и 3.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.56 28.75
Годовой диапазон
25.72 30.02
Предыдущее закрытие
29.07
Open
28.74
Bid
28.68
Ask
28.98
Low
28.56
High
28.75
Объем
100
Дневное изменение
-1.34%
Месячное изменение
-1.68%
6-месячное изменение
2.17%
Годовое изменение
3.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%