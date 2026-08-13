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CSRE: Cohen & Steers Real Estate Active ETF

28.44 USD 0.24 (0.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CSRE汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点28.41和高点28.62进行交易。

关注Cohen & Steers Real Estate Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CSRE股票今天的价格是多少？

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票今天的定价为28.44。它在28.41 - 28.62范围内交易，昨天的收盘价为28.68，交易量达到1086。CSRE的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票是否支付股息？

Cohen & Steers Real Estate Active ETF目前的价值为28.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.68%和USD。实时查看图表以跟踪CSRE走势。

如何购买CSRE股票？

您可以以28.44的当前价格购买Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票。订单通常设置在28.44或28.74附近，而1086和-0.52%显示市场活动。立即关注CSRE的实时图表更新。

如何投资CSRE股票？

投资Cohen & Steers Real Estate Active ETF需要考虑年度范围25.72 - 30.02和当前价格28.44。许多人在以28.44或28.74下订单之前，会比较-2.50%和。实时查看CSRE价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Real Estate Active ETF的最高价格是30.02。在25.72 - 30.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Real Estate Active ETF的绩效。

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票的最低价格是多少？

Cohen & Steers Real Estate Active ETF（CSRE）的最低价格为25.72。将其与当前的28.44和25.72 - 30.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CSRE股票是什么时候拆分的？

Cohen & Steers Real Estate Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.68和2.68%中可见。

日范围
28.41 28.62
年范围
25.72 30.02
前一天收盘价
28.68
开盘价
28.59
卖价
28.44
买价
28.74
最低价
28.41
最高价
28.62
交易量
1.086 K
日变化
-0.84%
月变化
-2.50%
6个月变化
1.32%
年变化
2.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%