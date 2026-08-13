CSRE股票今天的价格是多少？ Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票今天的定价为28.44。它在28.41 - 28.62范围内交易，昨天的收盘价为28.68，交易量达到1086。CSRE的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票是否支付股息？ Cohen & Steers Real Estate Active ETF目前的价值为28.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.68%和USD。实时查看图表以跟踪CSRE走势。

如何购买CSRE股票？ 您可以以28.44的当前价格购买Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票。订单通常设置在28.44或28.74附近，而1086和-0.52%显示市场活动。立即关注CSRE的实时图表更新。

如何投资CSRE股票？ 投资Cohen & Steers Real Estate Active ETF需要考虑年度范围25.72 - 30.02和当前价格28.44。许多人在以28.44或28.74下订单之前，会比较-2.50%和。实时查看CSRE价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Cohen & Steers Real Estate Active ETF的最高价格是30.02。在25.72 - 30.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Real Estate Active ETF的绩效。

Cohen & Steers Real Estate Active ETF股票的最低价格是多少？ Cohen & Steers Real Estate Active ETF（CSRE）的最低价格为25.72。将其与当前的28.44和25.72 - 30.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。