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CRWU: T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF

4.01 USD 0.23 (5.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRWU за сегодня изменился на -5.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.01, а максимальная — 4.53.

Следите за динамикой T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRWU сегодня?

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) сегодня оценивается на уровне 4.01. Инструмент торгуется в пределах 4.01 - 4.53, вчерашнее закрытие составило 4.24, а торговый объем достиг 3928. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRWU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF?

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 4.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.27% и USD. Отслеживайте движения CRWU на графике в реальном времени.

Как купить акции CRWU?

Вы можете купить акции T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) по текущей цене 4.01. Ордера обычно размещаются около 4.01 или 4.31, тогда как 3928 и -8.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRWU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRWU?

Инвестирование в T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 2.04 - 30.73 и текущей цены 4.01. Многие сравнивают 50.19% и -13.76% перед размещением ордеров на 4.01 или 4.31. Изучайте ежедневные изменения цены CRWU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) за последний год составила 30.73. Акции заметно колебались в пределах 2.04 - 30.73, сравнение с 4.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) за год составила 2.04. Сравнение с текущими 4.01 и 2.04 - 30.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRWU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRWU?

В прошлом T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.24 и -70.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.01 4.53
Годовой диапазон
2.04 30.73
Предыдущее закрытие
4.24
Open
4.38
Bid
4.01
Ask
4.31
Low
4.01
High
4.53
Объем
3.928 K
Дневное изменение
-5.42%
Месячное изменение
50.19%
6-месячное изменение
-13.76%
Годовое изменение
-70.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%