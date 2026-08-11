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CRWU: T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF
Курс CRWU за сегодня изменился на -5.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.01, а максимальная — 4.53.
Следите за динамикой T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRWU сегодня?
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) сегодня оценивается на уровне 4.01. Инструмент торгуется в пределах 4.01 - 4.53, вчерашнее закрытие составило 4.24, а торговый объем достиг 3928. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRWU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF?
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 4.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -70.27% и USD. Отслеживайте движения CRWU на графике в реальном времени.
Как купить акции CRWU?
Вы можете купить акции T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) по текущей цене 4.01. Ордера обычно размещаются около 4.01 или 4.31, тогда как 3928 и -8.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRWU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRWU?
Инвестирование в T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 2.04 - 30.73 и текущей цены 4.01. Многие сравнивают 50.19% и -13.76% перед размещением ордеров на 4.01 или 4.31. Изучайте ежедневные изменения цены CRWU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) за последний год составила 30.73. Акции заметно колебались в пределах 2.04 - 30.73, сравнение с 4.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) за год составила 2.04. Сравнение с текущими 4.01 и 2.04 - 30.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRWU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRWU?
В прошлом T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.24 и -70.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.24
- Open
- 4.38
- Bid
- 4.01
- Ask
- 4.31
- Low
- 4.01
- High
- 4.53
- Объем
- 3.928 K
- Дневное изменение
- -5.42%
- Месячное изменение
- 50.19%
- 6-месячное изменение
- -13.76%
- Годовое изменение
- -70.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%