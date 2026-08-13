CRWU: T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF
今日CRWU汇率已更改4.74%。当日，交易品种以低点3.94和高点4.48进行交易。
关注T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CRWU股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票今天的定价为4.20。它在3.94 - 4.48范围内交易，昨天的收盘价为4.01，交易量达到3962。CRWU的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF目前的价值为4.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.87%和USD。实时查看图表以跟踪CRWU走势。
如何购买CRWU股票？
您可以以4.20的当前价格购买T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票。订单通常设置在4.20或4.50附近，而3962和-1.18%显示市场活动。立即关注CRWU的实时图表更新。
如何投资CRWU股票？
投资T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF需要考虑年度范围2.04 - 30.73和当前价格4.20。许多人在以4.20或4.50下订单之前，会比较57.30%和。实时查看CRWU价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF的最高价格是30.73。在2.04 - 30.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF（CRWU）的最低价格为2.04。将其与当前的4.20和2.04 - 30.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CRWU股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.01和-68.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.01
- 开盘价
- 4.25
- 卖价
- 4.20
- 买价
- 4.50
- 最低价
- 3.94
- 最高价
- 4.48
- 交易量
- 3.962 K
- 日变化
- 4.74%
- 月变化
- 57.30%
- 6个月变化
- -9.68%
- 年变化
- -68.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%