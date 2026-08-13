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CRWU: T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF

4.20 USD 0.19 (4.74%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRWU汇率已更改4.74%。当日，交易品种以低点3.94和高点4.48进行交易。

关注T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRWU股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票今天的定价为4.20。它在3.94 - 4.48范围内交易，昨天的收盘价为4.01，交易量达到3962。CRWU的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF目前的价值为4.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.87%和USD。实时查看图表以跟踪CRWU走势。

如何购买CRWU股票？

您可以以4.20的当前价格购买T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票。订单通常设置在4.20或4.50附近，而3962和-1.18%显示市场活动。立即关注CRWU的实时图表更新。

如何投资CRWU股票？

投资T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF需要考虑年度范围2.04 - 30.73和当前价格4.20。许多人在以4.20或4.50下订单之前，会比较57.30%和。实时查看CRWU价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF的最高价格是30.73。在2.04 - 30.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF（CRWU）的最低价格为2.04。将其与当前的4.20和2.04 - 30.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRWU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRWU股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.01和-68.87%中可见。

日范围
3.94 4.48
年范围
2.04 30.73
前一天收盘价
4.01
开盘价
4.25
卖价
4.20
买价
4.50
最低价
3.94
最高价
4.48
交易量
3.962 K
日变化
4.74%
月变化
57.30%
6个月变化
-9.68%
年变化
-68.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%