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CRCD: T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

5.07 USD 0.06 (1.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRCD за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.04, а максимальная — 5.45.

Следите за динамикой T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRCD сегодня?

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) сегодня оценивается на уровне 5.07. Инструмент торгуется в пределах 5.04 - 5.45, вчерашнее закрытие составило 5.13, а торговый объем достиг 683. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRCD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF?

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 5.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.52% и USD. Отслеживайте движения CRCD на графике в реальном времени.

Как купить акции CRCD?

Вы можете купить акции T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) по текущей цене 5.07. Ордера обычно размещаются около 5.07 или 5.37, тогда как 683 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRCD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRCD?

Инвестирование в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 1.93 - 73.12 и текущей цены 5.07. Многие сравнивают -23.87% и -61.85% перед размещением ордеров на 5.07 или 5.37. Изучайте ежедневные изменения цены CRCD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) за последний год составила 73.12. Акции заметно колебались в пределах 1.93 - 73.12, сравнение с 5.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) за год составила 1.93. Сравнение с текущими 5.07 и 1.93 - 73.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRCD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRCD?

В прошлом T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.13 и -79.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.04 5.45
Годовой диапазон
1.93 73.12
Предыдущее закрытие
5.13
Open
5.07
Bid
5.07
Ask
5.37
Low
5.04
High
5.45
Объем
683
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
-23.87%
6-месячное изменение
-61.85%
Годовое изменение
-79.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%