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CRCD: T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
Курс CRCD за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.04, а максимальная — 5.45.
Следите за динамикой T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CRCD сегодня?
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) сегодня оценивается на уровне 5.07. Инструмент торгуется в пределах 5.04 - 5.45, вчерашнее закрытие составило 5.13, а торговый объем достиг 683. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRCD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF?
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 5.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.52% и USD. Отслеживайте движения CRCD на графике в реальном времени.
Как купить акции CRCD?
Вы можете купить акции T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) по текущей цене 5.07. Ордера обычно размещаются около 5.07 или 5.37, тогда как 683 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRCD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CRCD?
Инвестирование в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 1.93 - 73.12 и текущей цены 5.07. Многие сравнивают -23.87% и -61.85% перед размещением ордеров на 5.07 или 5.37. Изучайте ежедневные изменения цены CRCD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) за последний год составила 73.12. Акции заметно колебались в пределах 1.93 - 73.12, сравнение с 5.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) за год составила 1.93. Сравнение с текущими 5.07 и 1.93 - 73.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRCD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CRCD?
В прошлом T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.13 и -79.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.13
- Open
- 5.07
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Low
- 5.04
- High
- 5.45
- Объем
- 683
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- -23.87%
- 6-месячное изменение
- -61.85%
- Годовое изменение
- -79.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%