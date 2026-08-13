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CRCD: T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

4.45 USD 0.62 (12.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CRCD汇率已更改-12.23%。当日，交易品种以低点4.13和高点4.94进行交易。

关注T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CRCD股票今天的价格是多少？

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF股票今天的定价为4.45。它在4.13 - 4.94范围内交易，昨天的收盘价为5.07，交易量达到1566。CRCD的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF股票是否支付股息？

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF目前的价值为4.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.02%和USD。实时查看图表以跟踪CRCD走势。

如何购买CRCD股票？

您可以以4.45的当前价格购买T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF股票。订单通常设置在4.45或4.75附近，而1566和-6.90%显示市场活动。立即关注CRCD的实时图表更新。

如何投资CRCD股票？

投资T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF需要考虑年度范围1.93 - 73.12和当前价格4.45。许多人在以4.45或4.75下订单之前，会比较-33.18%和。实时查看CRCD价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF的最高价格是73.12。在1.93 - 73.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF股票的最低价格是多少？

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF（CRCD）的最低价格为1.93。将其与当前的4.45和1.93 - 73.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CRCD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CRCD股票是什么时候拆分的？

T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.07和-82.02%中可见。

日范围
4.13 4.94
年范围
1.93 73.12
前一天收盘价
5.07
开盘价
4.78
卖价
4.45
买价
4.75
最低价
4.13
最高价
4.94
交易量
1.566 K
日变化
-12.23%
月变化
-33.18%
6个月变化
-66.52%
年变化
-82.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%