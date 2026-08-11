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CRAC: Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A

10.18 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CRAC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.18, а максимальная — 10.18.

Следите за динамикой Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CRAC сегодня?

Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A (CRAC) сегодня оценивается на уровне 10.18. Инструмент торгуется в пределах 10.18 - 10.18, вчерашнее закрытие составило 10.18, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CRAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A?

Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A в настоящее время оценивается в 10.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.83% и USD. Отслеживайте движения CRAC на графике в реальном времени.

Как купить акции CRAC?

Вы можете купить акции Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A (CRAC) по текущей цене 10.18. Ордера обычно размещаются около 10.18 или 10.48, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CRAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CRAC?

Инвестирование в Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A предполагает учет годового диапазона 9.89 - 10.18 и текущей цены 10.18. Многие сравнивают 0.30% и 1.90% перед размещением ордеров на 10.18 или 10.48. Изучайте ежедневные изменения цены CRAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A?

Самая высокая цена Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A (CRAC) за последний год составила 10.18. Акции заметно колебались в пределах 9.89 - 10.18, сравнение с 10.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A?

Самая низкая цена Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A (CRAC) за год составила 9.89. Сравнение с текущими 10.18 и 9.89 - 10.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CRAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CRAC?

В прошлом Crown Reserve Acquisition Corp I - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.18 и 2.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.18 10.18
Годовой диапазон
9.89 10.18
Предыдущее закрытие
10.18
Open
10.18
Bid
10.18
Ask
10.48
Low
10.18
High
10.18
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
1.90%
Годовое изменение
2.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%