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CORD: T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF

3.92 USD 0.20 (5.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CORD за сегодня изменился на 5.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.45, а максимальная — 3.92.

Следите за динамикой T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CORD сегодня?

T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) сегодня оценивается на уровне 3.92. Инструмент торгуется в пределах 3.45 - 3.92, вчерашнее закрытие составило 3.72, а торговый объем достиг 2918. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CORD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF?

T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 3.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.91% и USD. Отслеживайте движения CORD на графике в реальном времени.

Как купить акции CORD?

Вы можете купить акции T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) по текущей цене 3.92. Ордера обычно размещаются около 3.92 или 4.22, тогда как 2918 и 9.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CORD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CORD?

Инвестирование в T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 3.45 - 67.54 и текущей цены 3.92. Многие сравнивают -46.37% и -79.35% перед размещением ордеров на 3.92 или 4.22. Изучайте ежедневные изменения цены CORD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) за последний год составила 67.54. Акции заметно колебались в пределах 3.45 - 67.54, сравнение с 3.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) за год составила 3.45. Сравнение с текущими 3.92 и 3.45 - 67.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CORD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CORD?

В прошлом T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.72 и -84.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.45 3.92
Годовой диапазон
3.45 67.54
Предыдущее закрытие
3.72
Open
3.59
Bid
3.92
Ask
4.22
Low
3.45
High
3.92
Объем
2.918 K
Дневное изменение
5.38%
Месячное изменение
-46.37%
6-месячное изменение
-79.35%
Годовое изменение
-84.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%