Курс CORD за сегодня изменился на 5.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.45, а максимальная — 3.92.

Следите за динамикой T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.