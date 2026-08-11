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CORD: T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
Курс CORD за сегодня изменился на 5.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.45, а максимальная — 3.92.
Следите за динамикой T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CORD сегодня?
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) сегодня оценивается на уровне 3.92. Инструмент торгуется в пределах 3.45 - 3.92, вчерашнее закрытие составило 3.72, а торговый объем достиг 2918. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CORD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF?
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF в настоящее время оценивается в 3.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -84.91% и USD. Отслеживайте движения CORD на графике в реальном времени.
Как купить акции CORD?
Вы можете купить акции T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) по текущей цене 3.92. Ордера обычно размещаются около 3.92 или 4.22, тогда как 2918 и 9.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CORD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CORD?
Инвестирование в T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF предполагает учет годового диапазона 3.45 - 67.54 и текущей цены 3.92. Многие сравнивают -46.37% и -79.35% перед размещением ордеров на 3.92 или 4.22. Изучайте ежедневные изменения цены CORD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF?
Самая высокая цена T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) за последний год составила 67.54. Акции заметно колебались в пределах 3.45 - 67.54, сравнение с 3.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF?
Самая низкая цена T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) за год составила 3.45. Сравнение с текущими 3.92 и 3.45 - 67.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CORD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CORD?
В прошлом T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.72 и -84.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.72
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.92
- Ask
- 4.22
- Low
- 3.45
- High
- 3.92
- Объем
- 2.918 K
- Дневное изменение
- 5.38%
- Месячное изменение
- -46.37%
- 6-месячное изменение
- -79.35%
- Годовое изменение
- -84.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%