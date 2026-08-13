CORD: T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
今日CORD汇率已更改-4.59%。当日，交易品种以低点3.45和高点3.98进行交易。
关注T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
常见问题解答
CORD股票今天的价格是多少？
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票今天的定价为3.74。它在3.45 - 3.98范围内交易，昨天的收盘价为3.92，交易量达到3812。CORD的实时价格图表显示了这些更新。
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票是否支付股息？
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF目前的价值为3.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.60%和USD。实时查看图表以跟踪CORD走势。
如何购买CORD股票？
您可以以3.74的当前价格购买T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票。订单通常设置在3.74或4.04附近，而3812和1.91%显示市场活动。立即关注CORD的实时图表更新。
如何投资CORD股票？
投资T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF需要考虑年度范围3.45 - 67.54和当前价格3.74。许多人在以3.74或4.04下订单之前，会比较-48.84%和。实时查看CORD价格图表，了解每日变化。
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF的最高价格是67.54。在3.45 - 67.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF的绩效。
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票的最低价格是多少？
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF（CORD）的最低价格为3.45。将其与当前的3.74和3.45 - 67.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CORD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CORD股票是什么时候拆分的？
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.92和-85.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.92
- 开盘价
- 3.67
- 卖价
- 3.74
- 买价
- 4.04
- 最低价
- 3.45
- 最高价
- 3.98
- 交易量
- 3.812 K
- 日变化
- -4.59%
- 月变化
- -48.84%
- 6个月变化
- -80.30%
- 年变化
- -85.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%