CORD股票今天的价格是多少？ T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票今天的定价为3.74。它在3.45 - 3.98范围内交易，昨天的收盘价为3.92，交易量达到3812。CORD的实时价格图表显示了这些更新。

T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票是否支付股息？ T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF目前的价值为3.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-85.60%和USD。实时查看图表以跟踪CORD走势。

如何购买CORD股票？ 您可以以3.74的当前价格购买T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票。订单通常设置在3.74或4.04附近，而3812和1.91%显示市场活动。立即关注CORD的实时图表更新。

如何投资CORD股票？ 投资T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF需要考虑年度范围3.45 - 67.54和当前价格3.74。许多人在以3.74或4.04下订单之前，会比较-48.84%和。实时查看CORD价格图表，了解每日变化。

T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF的最高价格是67.54。在3.45 - 67.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF的绩效。

T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF股票的最低价格是多少？ T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF（CORD）的最低价格为3.45。将其与当前的3.74和3.45 - 67.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CORD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。