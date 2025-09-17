Валюты / CNCK
CNCK: Content Checked Holdings, Inc.
4.75 USD 0.07 (1.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNCK за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.68, а максимальная — 4.86.
Следите за динамикой Content Checked Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.68 4.86
Годовой диапазон
4.22 14.42
- Предыдущее закрытие
- 4.82
- Open
- 4.82
- Bid
- 4.75
- Ask
- 5.05
- Low
- 4.68
- High
- 4.86
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -6.13%
- 6-месячное изменение
- -3.26%
- Годовое изменение
- -67.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.