CNCK: Content Checked Holdings, Inc.
4.72 USD 0.06 (1.29%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNCK 환율이 오늘 1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.63이고 고가는 4.83이었습니다.
Content Checked Holdings, Inc. 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
4.63 4.83
년간 변동
4.22 14.42
- 이전 종가
- 4.66
- 시가
- 4.67
- Bid
- 4.72
- Ask
- 5.02
- 저가
- 4.63
- 고가
- 4.83
- 볼륨
- 20
- 일일 변동
- 1.29%
- 월 변동
- -6.72%
- 6개월 변동
- -3.87%
- 년간 변동율
- -67.24%
20 9월, 토요일