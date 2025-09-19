Währungen / CNCK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNCK: Content Checked Holdings, Inc.
4.66 USD 0.23 (4.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNCK hat sich für heute um -4.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.65 bis zu einem Hoch von 4.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Content Checked Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.65 4.92
Jahresspanne
4.22 14.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.89
- Eröffnung
- 4.80
- Bid
- 4.66
- Ask
- 4.96
- Tief
- 4.65
- Hoch
- 4.92
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -4.70%
- Monatsänderung
- -7.91%
- 6-Monatsänderung
- -5.09%
- Jahresänderung
- -67.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K