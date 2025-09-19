KurseKategorien
Währungen / CNCK
Zurück zum Aktien

CNCK: Content Checked Holdings, Inc.

4.66 USD 0.23 (4.70%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNCK hat sich für heute um -4.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.65 bis zu einem Hoch von 4.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Content Checked Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
4.65 4.92
Jahresspanne
4.22 14.42
Vorheriger Schlusskurs
4.89
Eröffnung
4.80
Bid
4.66
Ask
4.96
Tief
4.65
Hoch
4.92
Volumen
51
Tagesänderung
-4.70%
Monatsänderung
-7.91%
6-Monatsänderung
-5.09%
Jahresänderung
-67.66%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K