CNCK: Content Checked Holdings, Inc.
4.72 USD 0.06 (1.29%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNCK ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.63 e ad un massimo di 4.83.
Segui le dinamiche di Content Checked Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.63 4.83
Intervallo Annuale
4.22 14.42
- Chiusura Precedente
- 4.66
- Apertura
- 4.67
- Bid
- 4.72
- Ask
- 5.02
- Minimo
- 4.63
- Massimo
- 4.83
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 1.29%
- Variazione Mensile
- -6.72%
- Variazione Semestrale
- -3.87%
- Variazione Annuale
- -67.24%
20 settembre, sabato